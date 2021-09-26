عصير خارق يحمي جسمك من الالتهابات والعدوى
عادة عندما نفكر في العصائر يتبادر إلى أذهاننا كميات السكر الموجودة فيها والسعرات الحرارية والآثار السلبية العامة التي قد تتعرض لها أجسامنا نتيجة لتناولها، حتى مع العصائر الطازجة المعلبة وعصير الطماطم، لكن الأمر يختلف تماما مع نوع وحيد من العصائر ألا وهو عصير الكرز الحامض.
ووفق خبيرة التغذية ليزا موسكوفيتز، فإن شرب عصير الكرز الحامض يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب بالجسم، وذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة.
وأضافت موسكوفيتز أن عصير الكرز البري ذا الطعم اللاذع، يساعد أيضا في حماية الجسم من العدوى بأنواعها سواء كانت بكتيرية أو جرثومية أو غيرها، حسب ما جاء في موقع "Eat This" المعني بالصحة.
وإذا كان من الصعب عليك تناول كوب من عصير الكرز الحامض فيمكنك استبداله بالكبسولات المصنوعه منه، كنوع من المكملات الغذائية الصحية المضادة للالتهاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عصير خارق يحمي جسمك من الالتهابات والعدوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.