عصير خارق يحمي جسمك من الالتهابات والعدوى

عصير خارق يحمي جسمك من الالتهابات والعدوىعادة عندما نفكر في العصائر يتبادر إلى أذهاننا كميات السكر الموجودة فيها والسعرات الحرارية والآثار السلبية العامة التي قد تتعرض لها أجسامنا نتيجة لتناولها، حتى مع العصائر الطازجة المعلبة وعصير الطماطم، لكن الأمر يختلف تماما مع نوع وحيد من العصائر ألا وهو عصير الكرز الحامض.

ووفق خبيرة التغذية ليزا موسكوفيتز، فإن شرب عصير الكرز الحامض يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب بالجسم، وذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة.

وأضافت موسكوفيتز أن عصير الكرز البري ذا الطعم اللاذع، يساعد أيضا في حماية الجسم من العدوى بأنواعها سواء كانت بكتيرية أو جرثومية أو غيرها، حسب ما جاء في موقع "Eat This" المعني بالصحة.

وإذا كان من الصعب عليك تناول كوب من عصير الكرز الحامض فيمكنك استبداله بالكبسولات المصنوعه منه، كنوع من المكملات الغذائية الصحية المضادة للالتهاب.