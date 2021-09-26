”تويتر” يزيل شارات التوثيق الزرقاء من حسابات وزارات أفغانية 

أزال موقع "تويتر" شارات التوثيق الزرقاء من حسابات عدد من الوزارات والإدارات في أفغانستان، وفق ما نقلته وكالة "باجهوك" الأفغانية.

وأزيلت الشارات من حسابات وزارتي الخارجية والداخلية، ووزارة الدفاع، ومن حساب القصر الرئاسي (مكتب الرئيس السابق).

يشار إلى أنه منذ استيلاء حركة "طالبان" على كابل، لم يتم استخدام الصفحات الرسمية لهذه المؤسسات ولو مرة واحدة.

وترك موقع "تويتر" شارات التوثيق على حسابات الرئيس أشرف غني والرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.