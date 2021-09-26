أسباب تجعل آيفون 13 أفضل هاتف لمصوري الفيديو

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يتميز آيفون 13 بمجموعة من الخاصيات والمميزات التي تجعله الهاتف الأفضل بالنسبة لمصوري مقاطع الفيديو الاحترافية وكذلك محبي التصوير الفوتوغرافي حيث أصبح الآن بإمكانهم إنتاج مقاطع فيديو بإحترافية وذلك باستخدام الخاصيات الجديدة والتطورات التي أضافتها شركة آبل للكاميرا في النسخة الجديدة من هاتف آيفون والتي جعلته متميزًا عن جميع الإصدارات السابقة له.
تطويرات هاتف ايفون 13
من أهم التطورات التي أحدثها المبرمجين لدى شركة آبل في هاتف آيفون 13 وجعلته مختلفا عن الاصدارات السابقة أنه يأتي بمساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت مما يجعلك قادر على تخزين عدد كبير من مقاطع الفيديو في الهاتف دون الحاجة إلى استخدام أجهزة تخزين إضافية للهاتف وكذلك أصبح بإمكانك معالجة الفيديو بطرق احترافية ومتنوعة والوصول إلى جودة تشغيل 4K بالإضافة إلى المميزات الأخرى للكاميرا في الهاتف.
الوضع السينمائي لهاتف آيفون 13
- يأتي الهاتف بمعالج قوة شريحة A15 مما يساعد على التقاط وتسجيل مقاطع فيديو بجودة عالية.
- بفضل الوضع السينمائي للهاتف بإمكانك التحكم في نقطة تركيز المقطع وتغييرها عند تسجيل المقطع أو فيما بعد الانتهاء من تسجيله.
- يعمل الوضع السينمائي بصورة تلقائية من خلال نقل التركيز بين شخص وآخر داخل المقطع الواحد مع ملاحظة دخول شخصيات جديدة في المقطع وكذلك خروجها.
- يساعدك الوضع السينمائي أيضًا على معالجة الفيديوهات بكفاءة وجودة عالية.
تقنية التثبيت البصري
- تم إضافة خاصية التثبيت البصري لإصدار هاتف آيفون 13 الجديدة التي تمنحك دقة عالية عند تسجيل مقاطع الفيديو المختلفة.
- تعمل تقنية التثبيت البصري أيضاً على تثبيت مستشعر الكاميرا مما يجعل الفيديو أكثر دقة وثبات عند التصوير.
- تعمل هذه التقنية على تحسين جودة التصوير الليلي من خلال التحكم في نسبة الإضاءة الموجودة أثناء التصوير.
تنسيق ProRes
- تساعدك هذه الخاصية على تخزين الفيديو بأعلى جودة ممكنة.
- وذلك من خلال ضغط المقطع مع الحفاظ على جودته الأصلية على عكس بعض أنواع الهواتف فقد تقل الجودة بعد ضغط الفيديو.
- هذه الخاصية تقتصر على نسخة 13 برو، وكذلك 13 برو ماكس فقط.
- حيث تحتاج إلى هاتف بمساحة تخزينية عالية وهو ما يتوافر داخل هذا الهاتف.
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