نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر iPhone 13 pro max “مواصفات واسعار” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى دائماً شركة أبل على التقدم والتطوير التكنولوجي في صناعتها، ولذلك يترقب عدد من المواطنين نزول iphone 13 pro max ، والتي أعلنت عنه الشركة ، وسوف يتم تواجده في جميع الأسواق مع بدء شهر أكتوبر المقبل ، وتتمنى أبل أن آيفون 13 برو ماكس يحقق نجاح متميز واليوم من خلال موقعنا سوف نقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة به فتابعونا.

مواصفات شاشة iPhone 13 pro max

يتميز تليفون iPhone 13 pro max بوجود شاشة قوية تمكنك من مشاهدة واضحة وأعلى جودة للصوت وكذلك درجة الوضوح مما يجعلك تستمتع بمشاهدة كل ما تريده .

وهناك مواصفات متعددة ل iPhone 13 pro max هي :

من حيث مساحة الشاشة للهاتف هي 6.3 ، ويدفع عالية بلغت 1170*2532 بكسل .

تتميز شاشاتها بنظام تشغيل 86.6% من الخلفية الأمامية للموبايل .

من مواصفاته أيضاً أنه يتميز بخاصية الـHDR10+ وخاصية الـDolby Vision.

من أهم المواصفات والمقاييس العالمية للموبايل آيفون13 برو ماكس بشاشة مؤمنه تماماً ضد الصدمات والخدش .

العرض الجديد لها من حيث بُعد الشاشة هو 19.5:9 .

نوع شاشة الموبايل من Samsung LTPO OLED.

يتميز بإضاءة سطوع حوالي 800 شمعة .

يبلغ تحديث الشاشة 120 هرتز .

مواصفات بطارية iPhone 13 pro max

من أهم ما يبحث عنه عند شراء الموبايل هو مواصفات البطارية وآيفون13 برو ماكس له الكثير من المواصفات وهي :

يتميز ببطارية يمكن استخدامها لمدة زمنية طويلة .

حجم بطارية الموبايل 4000 مللي أمبير .

يمكن أستخدام التشغيل الصوتي لمدة 90 ساعة بدون أن تفصل البطارية.

تعمل البطارية علي الشحن السريع وذلك بمقدار 25 وات ، كما يمكن أستخدام الشاحن اللاسلكي بها بقدرة 20 وات

يمكن مشاهدة الفيديوهات اليوم كامل من خلال الإنترنت بدون أن تفصل البطارية.

أسعار هاتف iPhone 13 pro max

يتمتع آيفون iPhone 13 pro max بذاكرة تخزين المعلومات 128 جيجا بايت ، ولذلك سيكون سعره مرتفع .

ومن الممكن أن يكون سعر آيفون iPhone 13 pro max بالجنيه المصري يبلغ 26000 ، أما بالدولار فقيمة سعره 1600 دولار ، وبالريال السعودي 6000 ريال .

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا iPhone 13 pro max والذي تحدثنا من خلاله عن كل ما يخص الآيفون برو ماكس 13 نرجو أن نكون قد أفدناكم.