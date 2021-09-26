فوراً.. احمي صورك وبياناتك الشخصية على فيس بوك Facebook بـ3 خطوات بسيطة

يحرص الكثير من المستخدمين خلال هذه الفترة على حماية بيناتهم السرية على موقع فيس بوك Facebook والتي أصبحت من أكبر الشبكات الإجتماعية في العالم، وأصبح ليس مكاناً جيداً من أجل حفظ الصور والمعلومات الشخصية مثل أرقام الهواتف والعناوين وعناوين البريد الإلكتروني وغيرها من البيانات الهامة الشخصية الخاصة بالمستخدم، حيث أن جميع معلوماتك الشخصية سوف تكون مكشوفة على شبكات الإنترنت، وخاصة أن عمليات التواصل على الموقع أصبحت كبيرة للغاية.

خطوات قفل ملفك الشخصي على فيس بوك

ومن جانبه أوضح موقع “news18” ن الهدف الرئيس من موقع التواصل الاجتماعي Facebook هو جعل العديد من الناس يظلون على اتصال دائم بطريقة مجانية، ولكن يفقد الموقع او المنصة العالمية إلى بعض مميزات الأمان الهامة التي قد تترك ثغرات الخصوصية، وتجعل المستخدم عرضة لعمليات الهكر وسرقة المعلومات الشخصية بكل سهولة، وتوجد أداه هامة على الموقع تتيح لك حماية ملفك الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي العالمية من الآخرين وخاصة المتطفلين منهم، حيث تُساعد على غلق ملف التعريف الخاص بك ومنع الجميع من رؤية معلوماتك المتاحة عبر حسابك الشخصي وكذلك الصور والقصص والمنشورات الجديدة عن جميع الغرباء.

ولكن لا تتيح تلك الأداة الحماية للمستخدمين الآخرين الموجودين معك عن مشاهدة جميع التحديثات العامة في ملف التعرف الخاص بك على موقع فيس بوك Facebook، حيث يكون الملف مغلق فقط على الغرباء ولكنه مفتوح للأصدقاء، ويحرص العديد من لمستخدمين على استخدام تلك الأداة وغلق الملف التعريفي، وسوف نكشف في هذا التقرير على خطوات غلق ملفك الشخصي على المنصة وحماية جميع بيناتك الشخصية الموجودة في الملف، وذلك من خلال خطوات سهلة وبسيطة ولكن يجب اتباعها بالترتيب التالي:

الخطوة الأولى: الدخول على التطبيق والضغط على القائمة الثلاثية بجوار إضافة القصة.

الخطوة الثانية: اختيار قفل الملف الشخصي، وسوف يتم عرض بعض الإرشادات حول كيفية قفل الملف التعريفي لك.

الخطوة الثالثة: سوف تظهر أمامك نافذة منبثقة برسالة “لقد أغلقت ملفك الشخصي”.

ومن خلال الخطوات البسيطة السابقة يمكنك غلق ملفك الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، وحماية البيانات الشخصية لك خلال ثواني بسيطة، حيث حرص الموقع على عرض تلك الأداء من أجل حماية المستخدمين في ظل منافسة كبيرة بين واتساب وتويتر وغيرها من المنصات التي تحرص على جذب العديد من العملاء.