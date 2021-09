Infinix Zero x مواصفات هاتف انفينكس الجديد | أهم المميزات والعيوب

Infinix Zero x أحدث هواتف شركة انفينكس ، والذي تم الإعلان عنه مؤخراً ضمن عائلة الشركة الجديدة والتي تضم هواتف : infinx zero x , infinx zero x pro ، وأخيراً أقل هواتف العائلة Infinx zero Neo. تأتي تلك الهواتف تمثل بعض أفكار الشركة الجديدة مع بعض التنازلات البسيطة لتقديم الهاتف في الفئة الاقتصادية.

مواصفات هاتف Infinx zero x :‌

يأتي الهاتف بوزن يقدر بحوالي 193 جراماً.

كما أن الخامات المستخدمة في ظهر وشاشة الهاتف من الزجاج ، مع وجود إطار من البلاستيك حول جسم الهاتف.

كذلك يدعم تركيب تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

بالإضافة إلي إمكانية زيادة سعة التخزين ، وذلك لوجود مدخل خاص لإضافة كارت ميموري.‌

يأتي الهاتف أيضاً مع شاشة بحجم 6.67 إنش من نوع AMOLED بجودة FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة 395 بكسل لكل إنش.‌

تدعم الشاشة أيضاً معدل التحديث العالي 120 هيرتز ، مع وجود ثقب في منتصف الشاشة لكاميرا السيلفي.

كذلك تصل درجة سطوع الشاشة إلي 700 شمعة ، مع أبعاد عرض 20:9 للاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات.

كما يعمل الهاتف بواجهة انفينكس الخاصة XOS 7.6 ، والمبنية علي نظام تشغيل Android 11.

‌يحتوي الهاتف أيضاً علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو Mediatek Helio G95 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.

‌المعالج أيضاً يأتي مع نواتين بتردد يصل إلي 2.05 جيجاهيرتز من نوع Cortex-A76 .الستة الأخري بتردد 2.0 جيجاهيرتز من نوع Cortex-A55.

كما تتوفر بالهاتف وحدة معالجة رسوميات GPU من نوع Mali-G76 MC4.

‌يتوفر الهاتف بإصدار واحد فقط من سعة التخزين ويأتي كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

كذلك ذاكرة التخزين تأتي من النوع السريع UFS 2.2.

كاميرا هاتف Infinix Zero x :

‌كاميرا السيلفي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع وجود فلاش ليد ثنائي ، وتدعم أيضاً تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

أما بالنسبة للكاميرات الخلفية فالهاتف يأتي بإعداد ثلاثي للكاميرات : الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 تدعم المثبت البصري OIS وخاصية الـPDAF.

‌الثانية Periscope Telephoto تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/3.4 تدعم الـOIS والتكبير حتي 5x Optical zoom ، وأخيراً كاميرا للتصوير الواسع بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.3 وزاوية واسعة 120°.

كما يوجد بجانب الكاميرات فلاش ليد رباعي Quad-Led Flash ، وتدعم الكاميرات أيضاً الـHDR , Panorama.

كذلك يدعم الهاتف أيضاً تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار أيضاً.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي الهاتف مع تجربة صوتية ممتازة بفضل السماعات الاستريو ، مع وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الاذن.

لكن لا يتوفر الهاتف بدعم لخاصية الـNFC.

كما يدعم شبكات الراديو FM.

‌بصمة الهاتف من نوع Optical توجد أسفل الشاشة ، مع دعم فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة Face ID.

كذلك يأتي الهاتف مع بطارية بحجم 4500 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 40% في خلال 15 دقيقة.

كما يتوفر من الهاتف اختيارين للألوان : الأسود والفضي.

سعر هاتف Infinix Zero x :

‌لم تعلن شركة انفينكس عن سعر الهاتف حتي الآن في الأسواق ، ولم تظهر أية توقعات للسعر أيضاً.

‌وسيتم تحديث المقالة بمجرد الإعلان عن السعر الرسمي للهاتف.