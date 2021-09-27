نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر iPad mini “مواصفات وسعر” في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير عن مواصفات iPad mini حيث أنه في الفترة الماضية أعلنت شركة أبل عن طرح iPad mini 6 والذي به مواصفات ومميزات جديدة تميزها عن العديد من الهواتف الأخرى، لذا يتطلع الكثير لمعرفة تفاصيل آخر إصدار لشركة آبل والمواصفات التي تميزه عن الأجهزة الأخرى، وفي هذا المقال سنذكر لقارئينا كل ما يخص iPad mini الجديد بشيء من التفصيل.

مواصفات iPad mini

قبل شراء أي جهاز يجب أولا معرفة مميزات وكفاءته وما يميزه عن الأجهزة الأخرى، ولذلك فلابد من معرفة مواصفات الإصدار الحديث iPad mini قبل اقتنائه وهذا ما نوضحه في السطور القادمة.

أولا وزن الهاتف: وزن الهاتف غير كبير فهو يساوي 300 جرام فقط.

ثانيا ذاكرة الجهاز: مساحة الذاكرة الداخلية للجهاز تساوي 64 جيجا، و 256 جيجا رام بسرعة 4 جيجا

ثالثا المعالج: يعتمد المعالج على نظام ios 14 وهو ما يعادل ضعف معالج الإصدارات السابقة.

المعالج سريع جدًا يعتمد على نظام التشغيل 14 ios ويعادل ضعف المعالجات السابقة.

رابعا الشاشة: مقاس الشاشة 8.3 بوصة، liquid retina الزجاجية، 2266. 1488 بكسل، تدعم الشاشة قلم اللمس وإضائتها LED المريحة للعين.

سعر iPad mini

يتطلع العديد من الأشخاص لمعرفة سعر iPad mini بعد معرفة مميزاته الرائعة والفريدة من نوعها، حيث أن آخر إصدار آبل يحمل العديد من المواصفات والتقنيات الجديدة الغير متواجدة في الأجهزة الأخرى، وسعر الايباد يختلف بحسب اختلاف وحدة التخزين الداخلية للجهاز والذي يكون كالآتي.

سعر الآيباد ميني أحدث إصدار وحدة تخزين داخلية 64 جيجا بايت يعادل 500 دولار أمريكي أي ما يعادل بالجنية المصري 8200 ثمانية آلاف ومائتين جنية مصري، وبالريال السعودي 2300 ألفان وثلاثمائة ريال سعودي.

سعر الآيباد ميني وحدة تخزين داخلية 256 جيجا بايت يساوي 680 دولار أمريكي أي ما يعادل بالجنية المصري 10218 عشرة الآلاف ومائتين وثمانية عشر جنية مصري، وبالريال السعودي 2437 ألفان وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي.

في هذا المقال قمنا بذكر كل مواصفات iPad mini من مميزاته وسعره حيث أن تلك التفاصيل من الهام معرفتها لمن يرغب بشراء جهاز آيباد أحدث إصدار من آبل والسعر هو المحدد حاليا للجهاز لكن قد يختلف اختلافا بسيطا من متجر لآخر.