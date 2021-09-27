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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إرسال رقم على الواتس اب خطوات ارسال جهة اتصال عبر الواتساب في المقال التالي
كيفية إرسال رقم على الواتس اب من مستخدم الى آخر أي إرسال ومشاركة جهة اتصال كاملة دون الحاجة إلى ارسال اسم صاحب الرقم ثم الرَّقْم ومتابعتهم منفصلين يمكن أن تتم عبر مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة جدا من أجل ارسال جهة الاتصال المثبتة على الهاتف كاملة مرة واحدة إلى أي مستخدم واتس آب آخر مسجل على الهاتف الجوال لدى المستخدم ، ويُمكن الحصول على هذه المِيزة عبر ما سوف يتم سرده لاحقًا من معلومات وخطوات.
كيفية إرسال رقم على الواتس اب خطوات ارسال جهة اتصال
يمكن لأي من مستخدمي تطبيق المراسلة الفورية واتس اب إرسال أحد جهات الاتصال المثبتة لديهم على الهاتف الجوال سواء اندرويد أو أيفون عبر إتباع مجموعة من الخطوات السهلة جدا والبسيطة التي قد أتاحها تطبيق واتس اب لمستخدميه مؤخراً ، وهي:
- فتح المحادثة مع الشخص المراد إرسال جهة الاتصال إليه.
- النقر على علامة الإرفاق (الدبوس).
- سوف تظهر بعض الخيارات ، يتم من خلالها النقر على إرسال (جهة اتصال).
- سوف تفتح جهات الاتصال على الهاتف ، وهنا يتم اختيار اسم جهة الاتصال المطلوب إرسالها
- ثم الضغط بعد ذلك زر سهم الإرسال الأخضر
- هنا سوف يتم إرسال جهة الاتصال كاملة إلى المستخدم بالاسم والرقم والصورة إن وجدت.
ومن أهم المميزات التي يوفرها تطبيق واتس اب لمستخدميه إلى جانب ارسال رسالة فارغة على الواتس اب وغيرها؛ هو إمكانية إرسال أكثر من جهة اتصال من شخص إلى آخر دفعة واحدة دون الاضطرار إلى اتباع جميع الخطوات من البداية في كل مرة ؛ حيث يتم تحديد كافة جهات الاتصال المراد إرسالها معا ثم النقر على إرسال.
طريقة اضافة جهة اتصال في واتساب اب
عند الرغبة في إضافة مستخدم جديد إلى قائمة الاتصال داخل تطبيق الواتس اب مباشرةً ، فيمكن أن يتم ذلك من خلال التطبيق بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:
- البَدْء في فتح تطبيق الواتساب على الموبايل.
- النقر على علامة الدردشات من الأسفل.
- سوف تظهر قائمة تضم كافة جهات الاتصالات على الجوال ، ومن الأعلى خيارين هما مجموعة جديدة ، وقائمة اتصال جديدة.
- يجب هنا النقر على (جهة اتصال جديدة).
- البَدْء في تسجيل بيانات جهة الاتصال الجديدة وهي الاسم ورقم الهاتف الجوال.
- ثم النقر في نهاية الأمر على حفظ.
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