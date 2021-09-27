نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الان” رابط الستجيل في منصة كويت مسافر 1443 kuwaitmosafer.gov.kw في المقال التالي

بعد انخفاض اعداد المصابين بفيروس كورونا في دوله الكويت صرحت وزارة الطيران المدني بعدوه الطيران في الدوله العربيه الشقيقة ” الكويت ” حيث اصبح من الطبيعي ان تستقبل الكويت زائرين من جميع انحاء العالم وفي عصرنا الحالي بعد تطور التكنولوجيا تم اصدار تطبيق يستطيع بدوره تنظيم السفر في مطارات الكويت سواء زائرين او مسافرين , وتم ذلك التنظيم من خلال تطبيق kuwaitmosafer , وجاءت تلك المبادرة بالاتفاق مع العديد من الوزارات منها وزاره الصحه و وزاره الطيران المدني والطيران الداخلي , مع العلم ان هذه المبادره تكون مقيده حسب اعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد , ففي حاله تزايد الاعداد سيتم توقف الخدمات منعا لانتشار الاعداد من جديد .

منصة تطبيق كويت مسافر kuwaitmosafer

نظرا للتعاملات الالكترونيه المنتشره تم تسهيل خدمه تطبيق كويت مسافر حيث تم اصدار منصه خاصه بالتطبيق يمكن تحميله علي الهاتف المحمول وذلك لهدف رئيسي وهو سهوله تعامل الوافدين مع التطبيق وعدم مواجهة صعوبة وايضا للحد من انتشار موجات جديدة من الفيروس المنتشر المعروف بأسم covid-19 , ومن ضمن اهداف المنصه هو تنظيم الاجراءات الازمة من كل وافد وتوفير ما يلزم له من وسائل راحه وترفية , والجدير بالذكر ان هذه المنصه تديرها شركه تابعه لشركات الخدمات الارضيه التابعه للوزارة الكويتية لذلك تسعي كل السعي لتوفير ما يلزم لراحه المسافر وعدم تعرضة لاي نوع من انواع الضرر بالاضافه لوجود باب مخصص لاي استفسارات او شكوي تخص المسافر.

ما هي اجراءات الوقاية في المطارات الكويتية

وجاءت بعض من اجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا او اي مكروب اخر حيث شددت الوزارة علي بعض النقاط منها :-

الحصول علي جرعتين اللقاح والحصول علي شهادة لتأكيد ذلك

ان يتباعد الاشخاص بينهم وبين بعضهم

ارتداء الكمامة الطبية وتعقيم اليدين بأستمرار

الالتزام بالتعليمات الصادرة من الكتيبات بواسطه النداء الالي

خطوات التسجيل في تطبيق كويت مسافر kuwaitmosafer.gov.kw