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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق IPHONE 13 PRO MAX بموعده بأكتوبر مواصفاته وسعر أيفون 13 برو Max في المقال التالي
إطلاق IPHONE 13 PRO MAX بعد أن كان مقرراً له في سبتمبر الجاري . تم التصريح من شركة أبل العالمية بأنه تم تأجيل طرح هاتف أيفون الجديد بالأسواق . ذلك سيكون في شهر أكتوبر القادم بدلاً من سبتمبر الحالي . كذلك صرحت أبل عبر ألتويته بمنصة تويتر بأن أسعار IPHONE 13 PRO MAX . تلك المرة ستلاءم شريحة عريضة من مستخدمي هواتف أيفون . كما نوهت عن مواصفات IPHONE 13 PRO MAX العديدة في الهاتف بشكل مميز جداً . حيث يطرح الهاتف بشاشة أكبر حجماً مما سبق . كما يتمتع بمعالج رسومي مطور ومعدل بتقنيات حديثة . كذلك أشارت إلي أن أيفون 13 برو ماكس الوردي يطرح بستة ألوان داخل الأسواق في أكتوبر القادم . ذلك بجانب أن أيفون 13 برو Max يطرح بثلاث مساحات تخزينية مختلفة .
إطلاق IPHONE 13 PRO MAX في أكتوبر القادم
إطلاق IPHONE 13 PRO MAX داخل الأسواق العالمية بأكتوبر القادم . ذلك الهاتف الذي يتمتع بذاكرة عشوائية لأول مرة يتم تطوريها بتقنية حديثة لكي ما يتم التعامل معها بالهاتف بشكل أفضل . كذلك يتمتع هاتف أيفون الجديد بشاشة مصنعة من خامات ذات جودة عالية للغاية . كما أن الهاتف يحتوي علي SOFTWARE لبرامج التشغيل بشكل أسهل مما سبق . ذلك بجانب أن أيفون 13 برو ماكس الوردي بلونه المميز يطرح لأول مرة مع خمسة ألوان أخري مميزة . حيث تأتي سلسة أخري من منتجات شركة أبل لهواتف أيفون وأجهزة أيباد يتم طرحها في نفس الموعد أيضاً بتقنيات وأشكال حديثة .
مواصفات IPHONE 13 PRO MAX الجديد
- إطلاق IPHONE 13 PRO MAX بكاميرا صغيرة الحجم من النسخ السابقة .
- كذلك يتمتع أيفون بمستشعر بتقنية حديثه جداً وهي LIDAR .
- كما يتم طرح الهاتف داعماً لكافة شبكات الاتصال المختلفة حتي الجيل الخامس .
- أيفون الجديد يدعم الشريحة السريعة ذلك بسبب التقنية الرائعة A15 BIONIC .
- كذلك الأمر فيما يخص الهاتف الجديد يتمتع بماسح ضوئي بمعدل 6.1 مع تقنية SUPER RETINA OLED .
- شاشة هاتف أيفون 13 برو Max مصنعة من الزجاج الياقوت وهو ضد الصدمات والخدوش والزيوت .
- تعديل وتحسين المستشعر الخاص بالهاتف وزيادة معدله إلي 120 هرتز .
- كذلك تم تحسين تصوير الفيديوهات إلي تقنية 8K وهي الأعلى حتي الآن .
IPHONE 13 PRO MAX وألوانه المميزة
- أيفون 13 برو ماكس الوردي هو اللون الأول المميز من شركة أبل .
- أيضاً يطرح الهاتف باللون الملكي وهو الأسود .
- كذلك حرصت أبل علي طرح اللون المميز وهو الذهبي .
- كما بجانب تلك الألوان يطرح أيفون باللون الأحمر الغامق الجذاب .
- بجانب الألوان السابقة يطرح أيفون 13 برو ماكس باللون الأخضر الليلي .
- الألوان الخمسة السابقة ويأتي معهم اللون الرائع وهو اللون الأزرق الداكن المرغوب دائماً في أيفون .
- تلك هي الألوان الستة التي ستطرح من شركة أبل في الهاتف الجديد IPHONE .
المواصفات العديدة في هاتف IPHONE
- يطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي بمقاييس أبعاد 160.58 طول ومقاييس 87.1 عرض ومقاييس 7.5 ملم عمق .
- كذلك فيما يخص الشاشة تحتل المساحة الأكبر من الهاتف هذه المرة بمقدار 87.4 .
- كما أن أيفون الجديد شاشته مطورة وتم تحسينها وإضافة تقنية SUPER RETINA OLED عليها .
- وتم أيضاً إضافة تقنية جديدة علي شاشة IPHONE لأول مرة وهي تقنية IB .
- بجانب مقاييس متوافقة مع مقاييس الأبعاد وهي 2532*1170 بتناسق 19.5.9 لكل نقطة في أيفون .
- كافة المواصفات السابقة تم وضعها أيضاً علي IPHONE 13 PRO MAX 1TP ضمن السلسة التي ستطرح .
مميزات عديدة وجديدة في هاتف IPHONE 13 PRO MAX
- إطلاق IPHONE 13 PRO MAX باحتوائه علي تقنية OLIOPHOBIC .
- كذلك من ضمن مميزاته يحتوي علي تقنيات DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT .
- كما يحتوي علي مميزات التقارب ، التسارع ، البارومتر ، البوصلة المضافة لمستشعر أيفون 13 برو ماكس .
- يتمتع أيفون الجديد بخاصة التعرف علي أوجه المستخدمين بتقنية FACE ID .
- المعالج الرسومي في IPHONE هذه المرة تم ترقيته ليصبح سداسي النواة .
- كذلك حرصت أبل علي أن كافة تلك المواصفات توضع أيضاً في IPHINE 13 PRO MAX 1TP .
ما هي مساحات التخزين في هاتف IPHONE 13 PRO MAX
- أيفون 13 برو ماكس الوردي يطرح بمساحة تخزين 512GB وذاكرته العشوائية 6GB .
- كما يطرح الهاتف الجديد IPHONE بمساحة تخزين 256GB وذاكرته العشوائية 6GB .
- كذلك حرصت أبل علي طرح أيفون بمساحة ثالثة 128GB وذاكرته العشوائية 6GB .
- تلك المساحات التخزينية الثلاثة وضعت أيضاً في IPHONE 13 PRO MAX 1TP .
أسعار IPHONE 13 PRO MAX التي سيطرح بها
- تحدد سعر أيفون 13 برو Max بالسعر العالمي بقيمة 1055 دولار أمريكي نسخة 512GB .
- أما نسخة 156GB تحدد سعرها عالمياً بقيمة 1200 دولار أمريكي .
- كذلك فيما يخص سعر نسخة 128GB تحددت قيمتها بسعر 1100 دولار أمريكي .
- النسخة المميزة بمساحة 1 تيرا بايت سعرها عالمياً 1600 دولار أمريكي .
- كما يطرح IPHONE داخل السعودية بقيمة 5500 ريال سعودي .
- كذلك فيما يخص سعر أيفون 13 برو ماكس الوردي في مصر بقيمة 27500 جنيه مصري .
- وتحددت قيمة أيفون الجديد داخل دولة الإمارات بقيمة 5800 درهم إماراتي .
- تلك الأسعار المحددة عالمياً وبعض الدول وتختلف في باقي الدول حسب سعر صرف الدولار وما يقابل عملة البلد .
مميزات أخيرة في هاتف IPHONE 13 PRO MAX
- أيفون 13 برو ماكس الوردي يطرح بتطوير وتحسين خاصية الصوت STERIO .
- كما يحتوي علي ميزة الدعم لخاصية NFC .
- بجانب الميزة الرائعة في هاتف أيفون وهي مقاومة الضوضاء مهما كان حجمها .
- كذلك تم إضافة ميزة مقاومة الغبار الجوي في IPHONE الجديد مهما كانت كثافته .
- تلك المميزات بجانب الميزة الرائعة جداً وهي مقاومة الهاتف للماء تحت عمق 6 متر لمدة نصف ساعة متواصلة .
إطلاق IPHONE 13 PRO MAX بتلك المواصفات المتعددة والجديدة سيكون في شهر أكتوبر القادم . ذلك الهاتف الجديد الذي سيطرح ضمن سلسة متنوعة من الهواتف وأجهزة أيباد . كما تم تحديد سعر IPHONE الجديد وفقاً لمساحاته المختلفة بالسعر العالمي وداخل بعض الدول .
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