إطلاق IPHONE 13 PRO MAX بموعده بأكتوبر مواصفاته وسعر أيفون 13 برو Max

إطلاق IPHONE 13 PRO MAX بعد أن كان مقرراً له في سبتمبر الجاري . تم التصريح من شركة أبل العالمية بأنه تم تأجيل طرح هاتف أيفون الجديد بالأسواق . ذلك سيكون في شهر أكتوبر القادم بدلاً من سبتمبر الحالي . كذلك صرحت أبل عبر ألتويته بمنصة تويتر بأن أسعار IPHONE 13 PRO MAX . تلك المرة ستلاءم شريحة عريضة من مستخدمي هواتف أيفون . كما نوهت عن مواصفات IPHONE 13 PRO MAX العديدة في الهاتف بشكل مميز جداً . حيث يطرح الهاتف بشاشة أكبر حجماً مما سبق . كما يتمتع بمعالج رسومي مطور ومعدل بتقنيات حديثة . كذلك أشارت إلي أن أيفون 13 برو ماكس الوردي يطرح بستة ألوان داخل الأسواق في أكتوبر القادم . ذلك بجانب أن أيفون 13 برو Max يطرح بثلاث مساحات تخزينية مختلفة .

إطلاق IPHONE 13 PRO MAX في أكتوبر القادم

إطلاق IPHONE 13 PRO MAX داخل الأسواق العالمية بأكتوبر القادم . ذلك الهاتف الذي يتمتع بذاكرة عشوائية لأول مرة يتم تطوريها بتقنية حديثة لكي ما يتم التعامل معها بالهاتف بشكل أفضل . كذلك يتمتع هاتف أيفون الجديد بشاشة مصنعة من خامات ذات جودة عالية للغاية . كما أن الهاتف يحتوي علي SOFTWARE لبرامج التشغيل بشكل أسهل مما سبق . ذلك بجانب أن أيفون 13 برو ماكس الوردي بلونه المميز يطرح لأول مرة مع خمسة ألوان أخري مميزة . حيث تأتي سلسة أخري من منتجات شركة أبل لهواتف أيفون وأجهزة أيباد يتم طرحها في نفس الموعد أيضاً بتقنيات وأشكال حديثة .

مواصفات IPHONE 13 PRO MAX الجديد

إطلاق IPHONE 13 PRO MAX بكاميرا صغيرة الحجم من النسخ السابقة . كذلك يتمتع أيفون بمستشعر بتقنية حديثه جداً وهي LIDAR . كما يتم طرح الهاتف داعماً لكافة شبكات الاتصال المختلفة حتي الجيل الخامس . أيفون الجديد يدعم الشريحة السريعة ذلك بسبب التقنية الرائعة A15 BIONIC . كذلك الأمر فيما يخص الهاتف الجديد يتمتع بماسح ضوئي بمعدل 6.1 مع تقنية SUPER RETINA OLED . شاشة هاتف أيفون 13 برو Max مصنعة من الزجاج الياقوت وهو ضد الصدمات والخدوش والزيوت . تعديل وتحسين المستشعر الخاص بالهاتف وزيادة معدله إلي 120 هرتز . كذلك تم تحسين تصوير الفيديوهات إلي تقنية 8K وهي الأعلى حتي الآن .

IPHONE 13 PRO MAX وألوانه المميزة

أيفون 13 برو ماكس الوردي هو اللون الأول المميز من شركة أبل .

هو اللون الأول المميز من شركة أبل . أيضاً يطرح الهاتف باللون الملكي وهو الأسود .

كذلك حرصت أبل علي طرح اللون المميز وهو الذهبي .

كما بجانب تلك الألوان يطرح أيفون باللون الأحمر الغامق الجذاب .

بجانب الألوان السابقة يطرح أيفون 13 برو ماكس باللون الأخضر الليلي .

باللون الأخضر الليلي . الألوان الخمسة السابقة ويأتي معهم اللون الرائع وهو اللون الأزرق الداكن المرغوب دائماً في أيفون .

تلك هي الألوان الستة التي ستطرح من شركة أبل في الهاتف الجديد IPHONE .

المواصفات العديدة في هاتف IPHONE

يطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي بمقاييس أبعاد 160.58 طول ومقاييس 87.1 عرض ومقاييس 7.5 ملم عمق . كذلك فيما يخص الشاشة تحتل المساحة الأكبر من الهاتف هذه المرة بمقدار 87.4 . كما أن أيفون الجديد شاشته مطورة وتم تحسينها وإضافة تقنية SUPER RETINA OLED عليها . وتم أيضاً إضافة تقنية جديدة علي شاشة IPHONE لأول مرة وهي تقنية IB . بجانب مقاييس متوافقة مع مقاييس الأبعاد وهي 2532*1170 بتناسق 19.5.9 لكل نقطة في أيفون . كافة المواصفات السابقة تم وضعها أيضاً علي IPHONE 13 PRO MAX 1TP ضمن السلسة التي ستطرح .

مميزات عديدة وجديدة في هاتف IPHONE 13 PRO MAX

إطلاق IPHONE 13 PRO MAX باحتوائه علي تقنية OLIOPHOBIC . كذلك من ضمن مميزاته يحتوي علي تقنيات DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT . كما يحتوي علي مميزات التقارب ، التسارع ، البارومتر ، البوصلة المضافة لمستشعر أيفون 13 برو ماكس . يتمتع أيفون الجديد بخاصة التعرف علي أوجه المستخدمين بتقنية FACE ID . المعالج الرسومي في IPHONE هذه المرة تم ترقيته ليصبح سداسي النواة . كذلك حرصت أبل علي أن كافة تلك المواصفات توضع أيضاً في IPHINE 13 PRO MAX 1TP .

ما هي مساحات التخزين في هاتف IPHONE 13 PRO MAX

أيفون 13 برو ماكس الوردي يطرح بمساحة تخزين 512GB وذاكرته العشوائية 6GB .

يطرح بمساحة تخزين 512GB وذاكرته العشوائية 6GB . كما يطرح الهاتف الجديد IPHONE بمساحة تخزين 256GB وذاكرته العشوائية 6GB .

كذلك حرصت أبل علي طرح أيفون بمساحة ثالثة 128GB وذاكرته العشوائية 6GB .

تلك المساحات التخزينية الثلاثة وضعت أيضاً في IPHONE 13 PRO MAX 1TP .

أسعار IPHONE 13 PRO MAX التي سيطرح بها

تحدد سعر أيفون 13 برو Max بالسعر العالمي بقيمة 1055 دولار أمريكي نسخة 512GB . أما نسخة 156GB تحدد سعرها عالمياً بقيمة 1200 دولار أمريكي . كذلك فيما يخص سعر نسخة 128GB تحددت قيمتها بسعر 1100 دولار أمريكي . النسخة المميزة بمساحة 1 تيرا بايت سعرها عالمياً 1600 دولار أمريكي . كما يطرح IPHONE داخل السعودية بقيمة 5500 ريال سعودي . كذلك فيما يخص سعر أيفون 13 برو ماكس الوردي في مصر بقيمة 27500 جنيه مصري . وتحددت قيمة أيفون الجديد داخل دولة الإمارات بقيمة 5800 درهم إماراتي . تلك الأسعار المحددة عالمياً وبعض الدول وتختلف في باقي الدول حسب سعر صرف الدولار وما يقابل عملة البلد .

مميزات أخيرة في هاتف IPHONE 13 PRO MAX

أيفون 13 برو ماكس الوردي يطرح بتطوير وتحسين خاصية الصوت STERIO .

يطرح بتطوير وتحسين خاصية الصوت STERIO . كما يحتوي علي ميزة الدعم لخاصية NFC .

بجانب الميزة الرائعة في هاتف أيفون وهي مقاومة الضوضاء مهما كان حجمها .

كذلك تم إضافة ميزة مقاومة الغبار الجوي في IPHONE الجديد مهما كانت كثافته .

تلك المميزات بجانب الميزة الرائعة جداً وهي مقاومة الهاتف للماء تحت عمق 6 متر لمدة نصف ساعة متواصلة .

إطلاق IPHONE 13 PRO MAX بتلك المواصفات المتعددة والجديدة سيكون في شهر أكتوبر القادم . ذلك الهاتف الجديد الذي سيطرح ضمن سلسة متنوعة من الهواتف وأجهزة أيباد . كما تم تحديد سعر IPHONE الجديد وفقاً لمساحاته المختلفة بالسعر العالمي وداخل بعض الدول .