بالخطوات حذف رسائل الدردشة لدى الطرف الآخر وكيفية تشغيل واتس اب على هاتفين في نفس الوقت

أخيرا على تطبيق واتساب طرح مزايا جديدة طال انتظارها طويلا ومن اكثر هذه المزايا التي أسعدت الملايين من مستخدمي تطبيق واتساب كيفية حذف رسائل الدردشة لدى الطرف الآخر وكذلك كيفية تشغيل واتساب على هاتفين في نفس الوقت وهو ما نتناوله في مقالنا اليوم ومن خلال موقع ثقفني تكون التفاصيل، حيث نوضح لكم بالخطوات كيفية تشغيل واتس اب على هاتفين في نفس الوقت، وهو الأمر الذي يرغب به الكثيرون، إلا أنهم لا يعرفون الطريقة الصحيحة، في السياق التالي نطلعكم على كيفية تشغيل واتس اب على هاتفين بسهولة في نفس الوقت عبر البيانات أو الواي فاي للاتصال بشبكة الانترنت بين الهاتفين.

خطوات حذف رسائل دردشة واتس اب لدى الطرف الآخر:

اخيراً ظهرت ميزة جديدة على واتساب من خلالها يمكنك حذف رسائلك الخاصة بالدردشة على تطبيق واتساب، وتستطيع حذف أي رسالة ترغب بها من الدردشة لدى الطرف الآخر من خلال اتباع بضعة خطوات تأتي على النحو التالي:

من قائمة الدردشة التي تحتوي على الرسالة التي ترغب في حذفها اضغط نقرة مطولة على الرسالة. ثم اضغط على أيقونة الحذف، والتي تجدها في أعلى الواجهة. انقر على حذف لدى الجميع.

كيفية تشغيل واتس اب على هاتفين في نفس الوقت:

اتبع الخطوات التالية حتى تتمكن من تشغيل تطبيق واتس اب بحسابك على هاتف آخر بالإضافة إلى هاتفك ليتم تشغيل التطبيق على الهاتفين في نفس الوقت، وتلك الخطوات هي: