نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة مبتكرة جوجل يحتفل بعيد ميلاده الـ 23 في المقال التالي

عمر شويل - جدة محرك البحث جوجل هو واحد من أهم محركات البحث الشهيرة الذي يقبل علي استخدامه، الملايين من الأفراد على مستوي العالم من مستخدمي الشبكة العنكبوتية، نظراً لسهولة الاستخدام، حيث أنه يمكن لأي فرد ليس لديه خبره كبيرة في التعامل مع شبكات الانترنت اقتباس المعلومات منها بمهارة فائقة بلا أية معوقات، واليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 يحتفل جوجل بعيد ميلاده رقم 23 من خلال رسم شعار مبتكر على صفحته الرئيسية.

جوجل تغير الشعار الخاص بها بمناسبة عيد ميلاده ال 23:-

الشعار الذي احتفلت به بمناسبة مرور 23 سنة على انشائه عبارة عن كعكة مكتوب فوقها 23 بالإضافة إلى شمعة عيد ميلاد تحل محل الحرف L في كلمة Google، وشركة جوجل تم تأسيسها في الرابع من سبتمبر عام 1998، وتم الاحتفال فعلياً كل عام في ذات التاريخ لمدة سبع سنوات، إلى أنه هذا العام قد قررت أن يكون تاريخ الاحتفال بعيد ميلاده في 27 سبتمبر بدلاً من 4 سبتمبر لكي يتزامن مع الإعلان عن الرقم القياسي للصفحات التي يعمل محرك البحث جوجل على فهرستها.

من هو المدير التنفيذي لشركة جوجل الأمريكية؟

المدير التنفيذي للشركة الأمريكية هو ساندر بيتشاي، وهو شاب هندي ذكي ومجتهد في دراسته، استطاع في خلال سنوات معدودة أن يصبح أحد أكثر الاشخاص تأثيراً في مجال التكنولوجيا على مستوي العالم، وقد توج هذا الذكاء والاجتهاء بأن أصبح يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة جوجل الأمريكية، كما كان يعمل في السابق نائب رئيس أنظمة كروم وأندرويد.

ترجع بدايات ساندرا في المعهد الهندي للتكنولوجيا في كاراجبور، وهو أحد أرقي المؤسسات الهندية حيث تخرج ساندرا من هذا المعهد عام 1993.

بعد تخرجه من المعهد استطاع الحصول على منحة دراسية في جامعة ستانفورد الأمريكية، وهناك كانت رحلته الدراسية ليست بالسهلة بسبب عدم امتلاكه للأموال اللازمة للدراسة بتلك الجامعة، مما أضطره إلى البحث عن عمل له حتي يستطيع تغطية نفقاته فهو كان من أسرة ليست ميسورة الحال، وكان أول عمل له بعد وصوله الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993 في شركة أبلايد ماتريلز في كاليفورنيا، والتي سرعان ما إن تركها بعد حصوله على درجة الماجستير.