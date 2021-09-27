الملفوف يحارب السرطان ويطيل العمر
أكدت خبيرة صحية بريطانية أن الملفوف واحد من أهم الخضروات نظراً لتأثيره الإيجابي على متوسط معدل العمر ومنع تطور السرطان؛ وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة.
ونقل موقع "اكسبريس" عن الخبيرة كريستينا ميكستاس، أن الملفوف يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة وفيتامين "سي" والمنغنيز بالإضافة الى المغذيات النباتية.
ويساعد هذا النوع من الخضروات لاحتوائه على مادة السلفورافان في منع الإصابة بأنواع من السرطانات كسرطان المريء وسرطان البنكرياس، إضافة الى التقليل من الأورام والالتهابات.
وفي هذا الاطار، يوصي الأطباء في "مايو كلينك" بتناول أكبر قدر من الملفوف لتزداد قيمته الغذائية مع ضرورة التوقف عن تناول المواد التي تنشط الالتهابات، ومن هذه المواد الأطعمة المقلية والمشروبات السكرية والمخبوزات.
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