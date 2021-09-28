نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سماعة هواوي Freelace Lite بعمر شحن 18 ساعة وسعر 42 دولار في المقال التالي
طُرحت سماعة Freelace Lite اللاسلكية في السوق الصيني التي تتميز بطول عمر الشحن الافتراضي حيث يصل إلى 18 ساعة بالإضافة إلى ميزة الشحن السريع للسماعة حيث بإمكانك شحن السماعة 5 دقائق فقط واستخدامها بعمر شحن 4 ساعات، تستغرق الساعة للشحن الكامل 70 دقيقة، السماعة متاحة الآن بسعر 42 دولار.
مميزات سماعة هواوي Freelace Lite
تأتي السماعة بعدد من المميزات من أهمها ميزة الشحن السريع بالإضافة إلى تصميمها الخارجي الرائع الذي يساعدك على تثبيت السماعة بسهولة وذلك بالإضافة إلى سهولة التحكم فيها وتشغيلها، وكذلك بإمكانك الآن الحصول على سماعة Freelace Lite اللاسلكية الآن من السوق الصيني بسعر 42 دولار، ومن المحتمل أن تتوفر السماعة في الأسواق بأربع ألوان مختلفة يمكنك اختيار ما هو مناسب لك من بينهم.
تصميم سماعة Freelace Lite
تم تصميم سماعة Freelace Lite بشكل ممتاز لتكون من أفضل السماعات التي يمكنك الحصول عليها وبسعر مناسب، وتتمثل مواصفات السماعة فيما يلي:
- السماعة مصممة داخل الأذن بالإضافة إلى مشبك يحيط بالأذن مصمم من السيليكون.
- السماعة مزودة بمحرك ديناميكي بحجم 13 مم، شريط حول الرقبة ومغناطيس حتى يسهل إتصال جانبي السماعة.
- شريط الرقبة مزود بأدوات تحكم تتضمن 3 أزرار 3D و2 من أزرار الصوتيات، مفاتيح للتحكم في التشغيل.
- الساعة سهلة الارتداء ويمكنك تثبيتها بسهولة من خلال من خلال مشبك الأذن وشريط الرقبة.
- تأتي السماعة بأربع ألوان مختلفة.
مميزات سماعة Freelace Lite
أما عن المميزات المختلفة التي تأتي في السماعة الجديدة وتجعلها مختلفة عن الأنواع الأخرى فتتمثل فيما يلي:
- ميزة الشحن السريع للسماعة وعمر شحن يصل إلى 18 ساعة وبذلك يمكنك استخدامها لفترة طويلة.
- السماعة مدعومة بزمن الانتقال المنخفض ويبلغ 110 مللي ثانية للألعاب.
- السماعة مزودة بتقنية البلوتوث 5.2، مميزات أخرى مثل ميزة الإقتران السريع.
- واجهة EMUI 10.
- السماعة مقاومة مقاومة للماء والغبار.
- يمكنك الحصول على شحنة كاملة لمدة 18 ساعة، ستستغرق الشحنة 70 دقيقة.
- السماعة مدعومة بنظام التوقف المؤقت عند إتصال جانبي السماعة من خلال المغناطيس المتصل بشريط الرقبة.
- السماعة مزودة بمفتاح تشغيل لدعم المستخدم بمجموعة من المهام مثل مهام الإتصال، التشغيل، إعادة التشغيل.
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