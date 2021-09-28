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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد وسعره بالسعودية في المقال التالي
مواصفات هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد، قد نوت شركة آبل إطلاق سلسلة هواتف أيفون الجديدة أيفون 13 بنسخه الأربع في شهر سبتمبر الحالي، وقد أتاحت هاتفها الجديد أيفون 13 برو ماكس يوم الجمعة الماضي الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر، وهناك الكثير من محبي هواتف أيفون يتجهون دائمًا لشراء نسخة البرو ماكس لخصائصها الفريدة والمتميزة عن النسخ الأخرى، لهذا نعرفكم اليوم على بعض من خصائص أيفون 13 برو ماكس الجديد كليًا وسعره في المملكة العربية السعودية لمن يرغب في الشراء.
سعر Iphone 13 pro max بالسعودية
تم تحديد سعر هاتف أيفون 13 برو ماكس العالمي بالدولار الأمريكي بالنسبة للنسخة الأصغر في المساحة نسخة 128 جيجا بايت لأنه يتوفر منه ثلاث نسخ بثلاث مساحات مختلفة، ليكون 1099 دولار أمريكي هو سعره بأمريكا، ويكون في المملكة العربية السعودية بسعر 4120 ريال سعودي، وسعره في مصر يصل إلى 15600 جنيه مصري.
مواصفات IPhone 13 pro max الجديد
وبعد معرفة سعر الهاتف نجد أن سعره مرتفع كثيرًا بالنسبة للعديد منا ولكن يعود هذا السعر المرتفع نتيجة لمزايا هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد التي تتوفر به كالتالي:
- يتوفر في الهاتف ثلاث كاميرا خلفية كل منها مصمم بتصميم انسيابي جميل وله دقته الخاصة به، فمثلًا الكاميرا دقتها تصل إلى 12 ميجا بكسل وبها ثلاثة أنواع من العدسات هم Zooming وUltra Wide وWide.
- والكاميرا تدعم التصوير بتقنية 4K وفتحات العدسات 2.2 و2.4 و1.6 مما يعني أن تلك الكاميرا واحدة من أفضل أنواع الكاميرا الموجودة في الهواتف.
- بالإضافة لأن الكاميرا الخلفية بها فلاش رباعي ويتوافر بها ميزة التركيز التلقائي.
- أما بالنسبة لكاميرا أيفون 13 برو ماكس الجديد الأمامية فدقتها كذلك 12 ميجا بكسل تستخدم عدسة واسعة الفتحة وزوم حتى 5 مرات.
- وشاشة الهاتف نوعها Super retina XDR يصل طولها إلى 6.7 بوصة.
- تعمل الشاشة بسرعة تحديث تصل حتى 12 هيرتز بالثانية الواحدة كما أنها محمية من جميع الجهات بدون حواف مستخدمة طبقة أقوى تتحمل الخدش.
- يقاوم الهاتف الماء حتى عمق متر واحدة طوال النصف ساعة.
- وتم زيادة مدة تحمل البطارية عن النسخ السابقة.
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