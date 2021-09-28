مواصفات هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد وسعره بالسعودية

مواصفات هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد، قد نوت شركة آبل إطلاق سلسلة هواتف أيفون الجديدة أيفون 13 بنسخه الأربع في شهر سبتمبر الحالي، وقد أتاحت هاتفها الجديد أيفون 13 برو ماكس يوم الجمعة الماضي الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر، وهناك الكثير من محبي هواتف أيفون يتجهون دائمًا لشراء نسخة البرو ماكس لخصائصها الفريدة والمتميزة عن النسخ الأخرى، لهذا نعرفكم اليوم على بعض من خصائص أيفون 13 برو ماكس الجديد كليًا وسعره في المملكة العربية السعودية لمن يرغب في الشراء.

سعر Iphone 13 pro max بالسعودية

تم تحديد سعر هاتف أيفون 13 برو ماكس العالمي بالدولار الأمريكي بالنسبة للنسخة الأصغر في المساحة نسخة 128 جيجا بايت لأنه يتوفر منه ثلاث نسخ بثلاث مساحات مختلفة، ليكون 1099 دولار أمريكي هو سعره بأمريكا، ويكون في المملكة العربية السعودية بسعر 4120 ريال سعودي، وسعره في مصر يصل إلى 15600 جنيه مصري.

مواصفات IPhone 13 pro max الجديد

وبعد معرفة سعر الهاتف نجد أن سعره مرتفع كثيرًا بالنسبة للعديد منا ولكن يعود هذا السعر المرتفع نتيجة لمزايا هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد التي تتوفر به كالتالي: