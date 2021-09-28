”فيسبوك” توقف تطوير تطبيق ”إنستغرام كيدز” المخصص للأطفال

أعلن تطبيق "إنستغرام" المملوك لشركة "فيسبوك" أنه أوقف العمل على نسخة من تطبيق تبادل الصور الشهير المخصصة للأطفال وسط، معارضة متنامية للمشروع. وجرى الترويج لتطبيق "إنستغرام كيدز" على أنه سيتطلب موافقة الوالدين للانضمام إليه، وسيكون خاليا من الدعاية ومتضمنا لمحتوى مناسب لهذه الفئة العمرية. لكن مشرعين أمريكيين وجماعات حقوقية طالبت عملاق التواصل الاجتماعي على إلغاء خطط إطلاق التطبيق مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة. وقال جوش جولين المدير التنفيذي لجماعة "فيربلاي" المعنية بالأطفال: "لن نكف عن الضغط على "فيسبوك" حتى يلغي هذا الأمر نهائيا". وقال تطبيق "إنستغرام" إنه يرى أن تصميم تطبيق "إنستغرام كيدز" هو الخيار الصائب، لكنه أوقف العمل وسيواصل زيادة أدوات الرقابة الأسرية التي يتيحها، مضيفا: "الواقع هو أن الأطفال يستخدمون الإنترنت بالفعل ونرى أن تطوير تجارب ملائمة لهذه الفئة العمرية تكون مصممة لهم خصيصا أفضل بكثير للآباء مما نحن عليه اليوم".

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