نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضبط الآن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت قناة ناشيونال جيوغرافيك هي القناة الوثائقية الأفضل في الوطن العربي والعالم، والتي منذ بدء انطلاقها في الإمارات في أبو ظبي منذ عام 2009 تهتم بعرض محتوى متميز وغير مسبوق بكثرة في الوطن العربي، بينما يبحث معظم المتابعين مؤخرا عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك وهذا سوف نعرضه لكم فيما يلي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات 2021

قناة ناشيونال جيوغرافيك تعتبر من القنوات المفضلة بالنسبة إلى العديد من الاشخاص في العالم أجمع، وبالتحديد الذين يرغبون معرفة كل ما هو جديد على البيئة وعلى الطبيعة، ومعلومات التردد تتمثل فيما يلي:

التردد: 11526.

استقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات

كذلك يمكن مشاهدة القناة على قمر عرب سات، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

تردد القناة: 11804.

استقطاب: أفقي.

معامل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

منذ بدء إصدار برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك وفقراته المتنوعة والفريدة من نوعها وهي أول قناة في الشرق الأوسط تهتم بتقديم أفضل البرامج التي تناقش المعلومات البيئية وكذلك الخاصة بالحياة البرية والسلاسل الغذائية في مختلف البيئات، كما تهتم بتناول التطورات التكنولوجية الحديثة والتي تبهر المتابعين دائما وتمدهم بمعلومات غير مسبوقة عن البيئة وعن السفر حول العالم.

والثقافات المختلفة والحضارات القديمة، كما أنها تعد قناة وثائقية من الطراز الفريد لما تقدمه من برامج تتناول التاريخ الحديث والأقدم وتحقيقات غاية الأهمية، كل ذلك يتم تقديمه عبر قنوات ناشيونال جيوغرافيك بأساليب بسيطة للغاية مفهومة لدى لجميع وممتعة إلى أقصى حد لمختلف الفئات العمرية.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

تعتبر ناشيونال جيوغرافيك الاختيار الأول للمشاهدين بلا منازع على الإطلاق لكونها تحمل متابعة فريدة، حيث تحملك على الاستفادة بمعلومات جديدة يوميا في مختلف المجالات والعلوم الطبيعية والحيوية، مما يجعلك تشعر بتميز المحتوى الذي تتابعه، كما يمكن متابعتها من قبل كل أفراد العائلة حيث إن المحتوى ملائم ومسلي، هذا وسوف يتم عرض البرامج التالية من بداية الأسبوع القادم على ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي: