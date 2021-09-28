نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ssc الرياضية 2021 الناقلة لمبارتي الهلال ضد الفيحاء والنصر ضد الطائي الدوري السعودي في المقال التالي
ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة ssc الرياضية 2021 الجديد، وتعد القناة من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، لما تمتلكه القناة من حقوق حصرية محلية وقارية، فهي المالكة لنقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وغيره من البطولات المحلية الأخرى، كما أنها تمتلك حقوق نقل مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، لذلك تحظى القناة بنسبة مشاهدة عالية، ويزداد البحث يوماً بعد يوم عن تردد قناة ssc الرياضية نايل سات، وفيما يلي عبر هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” سوف نتعرف على التردد الصحيح للقناة، وطريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال وأهم مميزات القناة ومواعيد المباريات الهامة اليوم.
تردد قناة ssc الرياضية
تستحوذ قناة ssc الرياضية على اهتمام الشارع الرياضي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ويبحث الكثير من متابعي الرياضة عن تردد قناة ssc الرياضية عرب سات، حتى يتمكن من متابعة الدوري السعودي للمحترفين.
|القمر:- نايل سات
|القمر:- عرب سات
|التردد:- 12523
|التردد:- 12418
|الاستقطاب:- عمودي
|الاستقطاب:- أفقي
|الترميز:- 27500
|الترميز:- 27500
|تصحيح الخطأ:- 6\5
|تصحيح الخطأ:- 4\3
طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال
يتم توجيه طبق الدش إلى القمر المطلوب واتباع الخطوات التالية:
- النقر على زر “MENU” من ريموت الريسيفر.
- الضغط على زر “تركيب”.
- النقر على زر “إضافة قناة” وغالباً يكون باللون الأحمر.
- إدخال التردد الموجود في المقال.
- النقر على زر “بحث”.
موعد مباراة الهلال والفيحاء
يحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية، أحداث اللقاء الهام بين الهلال والفيحاء في المباراة التي تجمع بينهم من مؤجلات الأسبوع الرابع من الدوري السعودي للمحترفين، وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.
موعد مباراة النصر والطائي
يحتضن استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي أحداث اللقاء المرتقب بين النصر والطائي، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسوف تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة وخمس وعشرون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.
تردد قناة SSC الرياضية الجديد 2021
تمتاز قناة ssc الرياضية منذ ظهورها بعدة مميزات، وفيما يلي نستعرض معكم مميزات القناة وهي كالتالي:
- تمتلك حقوق نقل العديد من البطولات الهامة المحلية والقارية.
- تستحوذ على نسبة مشاهدة عالية لما تقدمه من محتوى متميز.
- لديها نخبة متميزة من الإعلاميين والمعلقين المتميزين.
- تمتلك شبكة من المراسلين الرياضيين الذين يتواجدون في مختلف الألعاب الرياضية.
- تستخدم أحدث أجهزة البث لنقل المباريات في أفضل صورة وأنقى صوت.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة ssc الرياضية 2021 الناقلة لمبارتي الهلال ضد الفيحاء والنصر ضد الطائي الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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