آيفون 13 وطريقة إستخدام أنماط التصوير والتبديل بينها

تتسابق شركات الهواتف الذكية فى تقديم كل ماهو جديد من خلال طرح المزايا في أحدث هواتفها الذكية بما تحمله من أفضل إمكانيات بأحدث إصداراتها، ومن أكثر الشركات شركة آبل حيث تطرح من خلال آيفون 13 امكانيات عديدة بهواتفها وهو مانتكلم عنه اليوم من خلال مقالتنا، حيث أضافت أبل ميزة جديدة ذكية تعمل على تنشيط صورك على الفور، حيث يقدم iPhone 13 الجديد أنماط التصوير الفوتوغرافي إعدادات خاصة للكاميرا “بنمط مرشح” تجعل صورك تبدو أفضل، والتى يختارها المستخدم قبل التقاط الصورة، مما يمنح صورك مظهرًا جديدًا ومختلفًا، مع ملاحظة أن الميزة متاحة فقط على iPhone 13 في الوقت الحالي، لذلك إذا لم يكن لديك واحدة، ستفقدها، الأمر الذي يجعل الصور الملتقطة بواسطة كاميرا الهاتف تبدو واضحة وبجودة عالية، حيث أن هناك 5 أنماط تصوير يوفرها الهاتف، ويمكنك اختيار أي منها قبل التقاط الصورة وهو ما ستعرفه من خلال مقالنا وبالتفصيل.

أنماط التصوير الخاصة بـ iPhone 13

هناك خمسة أنماط تصوير وهي:

النمط القياسي: وهو خيار الهاتف الافتراضي، وهذا النمط يعمل بشكل أفضل في معظم المواقف. نمط التباين الغني: يجعلك تحصل على صورة ذات مظهر مثير، حيث أنه يوفر ظلال أغمق وألوان أكثر ثراءً وتباينًا قويًا. أسلوب Vibrant: يمكنك من الحصول على صورة ذات مظهر لامع وطبيعي، إذ يوفر ألوانًا مشرقة وحيوية بشكل رائع. النمط الدافئ: وهو يضيف نغمات ذهبية لصورة أكثر دفئًا. Cool Style:هو عكس ذلك ويضيف اللون الأزرق الصورة بدرجات تحتية زرقاء لإحساس أكثر برودة.

طريقة اختيار Photographic Styles على iPhone 13

من الجدير بالذكر فعند فتح الكاميرا لأول مرة على جهاز iPhone 13 الخاص بك، سيُطلب منك اختيار نمط فوتوغرافي، وربما يكون من المفيد التمسك بالمعيار في البداية، حتى تتعرف على النمط المعتاد للصور، ومع ذلك، لاحظ أنه لا يمكنك تغيير الأنماط بعد التقاط صورة، وإذا كنت ترغب في تجربة نمط مختلف، فأنت بحاجة إلى تغيير إعداداتك قبل أخذ لقطة من خلال اتباع عدة خطوات أهمها: