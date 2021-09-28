بالخطوات طريقة شحن نقاط فورتنايت Fortnite Bucks بالمجان تمامًا على الاندوريد و الحاسوب و احصل على العديد من النقاط

تعد لعبة فورت نايت من أهم ألعاب الباتل رويال المنتشرة في العالم، ويرجع السبب في ذلك إلى التحديات التي تقدمها اللعبة للاعبين بحيث تصبح أكثر تشويقاً وإثارة، وقد حققت اللعبة أكثر من 350 مليون لاعب في أول شهر سبتمبر، وصرحت أحد المصادر المسئولة عن اللعبة بأن اللاعبين استمروا في اللعبة لأكثر من 3.5 مليار ساعة خلال شهر أبريل لهذا العام، وفيما يلي سنتحدث عن أسهل الطرق لشحن لعبة الفورت نايت.

طريقة شحن فورت نايت لأجهزة الهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد

يتم شحن V-bucks التي تعد بمثابة عملة افتراضية تمكن اللاعبين من شراء كل ما يحتاجونه في لعبة الفورت نايت، وفيما يلي سنوضح طريقة الشحن من خلال الفورت نايت وذلك عن طريق شحن جوجل بلاي الخاص بك وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:-

يتم شحن الرصيد لحسابك الخاص في جوجل بلاي من خلال بطاقات الإئتمان.

يقوم الشخص بعد ذلك بفتح لعبة الفورت نايت، ويسجل الدخول على الحساب الذي يريد شحنة بالـ V-Bucks.

بعد ذلك نقوم بالضغط على (في باكس) من داخل لعبة الفورت نايت، واشتري الكمية التي ترغب في شرائها.

يقوم بعد ذلك باختيار طريقة الدفع سواء عن طريق الفيزا أو اي طريقة أخرى، وذلك من خلال رصيده في حساب جوجل بلاي الخاص به.

طريقة شحن فورت نايت لأجهزة الحاسب

يستطيع لاعبي الفورت نايت من خلال جهاز الكمبيوتر بشحن V-bucks بأكثر من طريقة والتي سنذكرها فيما يلي

باستخدام رصيد Pay pal

يتم شحن (في باكس) من خلال متجر Epic games الخاص بأجهزة الكمبيوتر، والذي يوفر الدفع عن طريق الـ Pay pal بشرط أن يكون لديك رصيد به، حيث تستطيع شراء (في باكس) بكل سهولة. باستخدام بطاقات الائتمان

يوفر متجر Epic Games الدفع عن طريق بطاقات الائتمان بمختلف أنواعها، ويتيح ذلك في شراء (في باكس) بكل سهولة ويسر.

وهكذا نكون قد قدمنا لكم كل ما هو متعلق بطرق شحن لعبة الفورت نايت مثل طريقة شحن أجهزة الهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد، وكذلك أجهزة الحاسوب.