نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Xiaomi 11 lite Ne قنبلة شاومي الجديدة | أهم المواصفات والسعر في المقال التالي

Xiaomi 11 lite Ne هاتف شركة شاومي الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخراً ، والذي يأتي تحت المسمي الجديد لهواتف الشركة بعد تغيير الإسم إلي Xiaomi بالكامل بدلا من Mi. يأتي الهاتف ضمن مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة من الشركة والتي تنطلق بمواصفات جديدة مقابل سعر مناسب لتنافس العديد من هواتف الشركات الرائدة الأخري ، وتلك الهواتف هي : Xiaomi 11T ، و Xiaomi 11T Pro. مواصفات هاتف Xiaomi 11 lite 5G Ne :‌ يتوفر الهاتف بوزن يصل إلي حوالي الـ198 جراماً.‌

كما تأتي خامات الهاتف من الزجاج في كل من الأمام والخلف ، مع وجود إطار من الألومنيوم حول الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

كما يمكن أيضاً زيادة سعة التخزين ، وذلك لتوفر منفذ لإضافة كارت ميموري مكان إحدي الشريحتين.‌

كذلك يتوفر الهاتف بمقاومة الغبار ورذاذ الماء بشهادة IP53.‌

يتوفر بالهاتف أيضاً مستشعر الـIR BLASTER الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية.‌

شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.55 إنش من نوع AMOLED بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بمعدل كثافة 402 بكسل لكل إنش.‌

تأتي الشاشة كذلك بمعدل تحديث أعلي حتي 90 هيرتز ، مع دعم خاصية الـDolby Vision والألوان 1B Colors.‌

كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي 800 شمعة ، مع دعم خاصية الـHDR10+ وبأبعاد عرض 20:9.

بالإضافة إلي وجود طبقة حماية علي الشاشة من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌

يأتي الهاتف بواجهة شاومي الأحدث MIUI 12.5 ، والتي تعمل بنظام تشغيل Android 11.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Qualcomm وهو Snapdragon 778G 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌

كما يحتوي المعالج علي أربعة أنوية بتردد 2.4 جيجاهيرتز من نوع Kryo 670 ، أما الأربعة الأخري فمن نفس النوع لكن بتردد أقل 1.8 جيجا هيرتز.‌

أيضاً يتوفر بالهاتف معالج Adreno 642L كوحدة معالجة رسوميات GPU.‌

يتوفر من الهاتف ثلاثة إصدارات لمساحة التخزين : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، وأخيراً 256 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

كذلك يأتي الهاتف بذاكرة تخزين من النوع السريع UFS 2.2. كاميرا هاتف Xiaomi 11 lite 5G Ne : ‌الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تدعم الـHDR, Panorama والتصوير بدقة 1080 بمعدلي التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

كذلك الهاتف يأتي بإعداد ثلاثي للكاميرات : الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم خاصية الـPDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الماكرو بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 تدعم الـAF.‌

أما الأخيرة فهي خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.‌

تأتي الكاميرات بدعم الـHDR وتصوير الـPanorama ، مع وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات Dual Tone.‌

بالنسبة للفيديوهات فالهاتف يدعم التصوير بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل 30/60/120 إطار.‌

كما يدعم الهاتف أيضاً التثبيت الإلكتروني بخاصية gyro-EIS. مواصفات أخري للهاتف : ‌سماعات الهاتف تأتي من نوع ستيريو تعطي تجربة صوتية ممتازة.‌

لكن لا يوجد بالهاتف مدخل الـ3.5 مللي الخاص بإضافة سماعة الأذن.‌

كما يدعم أيضاً خاصية الـNFC علي حسب الأسواق والبلد.‌

لكن لا يتوفر كذلك بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف موجودة في الجنب مدمجة مع زر الباور ، مع دعم خاصية الـFace Unlock لإلغاء قفل الهاتف.‌

كذلك يوجد بالهاتف بطارية بحجم 4250 مللي أمبير غير قابلة للإزالة ، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.‌

مدخل الشحن من النوع الجديد Type C 2.0 ، مع دعم خاصية On-The-Go (OTG).

يتوفر الهاتف بأربعة إختيارات من الألوان : الأبيض ، الأسود ، الأزرق ، والبنفسجي. سعر هاتف Xiaomi 11 lite 5G Ne : ‌433$ للنسخة الأقل 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو حوالي 6800 جنية مصري.‌

468$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 7355 جنية مصري.‌

أما عن النسخة الأعلي 256 جيجا مع 8 جيجا رام فلم يتم الإعلان عن السعر الرسمي لها بعد. الوسوم عمر شويل - جدة Xiaomi 11 lite Ne قنبلة شاومي الجديدة | أهم المواصفات والسعر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Xiaomi 11 lite Ne قنبلة شاومي الجديدة | أهم المواصفات والسعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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