مواصفات هاتف أوبو كي برو OPPO-K9-Pro 

نشرت شركة OPPO ملصق تشويقى إستعداداً لإطلاق هاتفها الجديد OPPO-K9-Pro الذي يأتي بعدد من الخاصيات والتحديثات، وكذلك نشرت الشركة أيضاً ألوان الهاتف الجديد الذي من المحتمل أن يُطرح باللونين الأسود والأزرق المتدرج لتختار من بينهم، خلال هذا المقال سوف تتعرف على مميزات الهاتف الجديد وكذلك الأسعار والمواصفات الخاصة به.

موعد طرح هاتف أوبو كي برو OPPO-K9-Pro

ظهر هاتف اوبو كي 9 برو على بعض المواقع مثل موقع Suning وJd وموقع ويبو الصيني وأعلنت هذه المواقع عن موقع طرح الهاتف الجديد في الأسواق في نهاية شهر سبتمبر الجاري ويعد الهاتف أحدث إصدار لشركة أوبو يمكنك الحصول عليه بعد ذلك من جميع متاجر بيع الهواتف الجوالة في أي مكان.

مواصفات هاتف OPPO-K9-Pro

يأتي الهاتف الجديد بمجموعة من المواصفات المميزة حيث التصميم الخارجي الأنيق للهاتف وكذلك الوزن وذاكرة التخزين ومدة شحن بطارية الجهاز وتتمثل تلك المواصفات المميزة فيما يلي:

شاشة الهاتف بحجم 6.43 إنش بحواف فائقة في النحافة من النوع AMOLED وبدقة Full HD.

شاشة الهاتف مزودة بثقب للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل للتصوير السيلفي.

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة تصطف بشكل رأسي.

العدسة الرئيسية للكاميرا بدقة 64 ميجا بكسل والعدستين الأخيرة بدقة 8، 2 ميجا بكسل على الترتيب.

يأتي الهاتف بمعالج Dimensity1200 SoC.

المساحة التخزينية للهاتف تصل إلى 12 ميجا بايت لذاكرة الوصول العشوائي (الرام) و 256 جيجا بايت للتخزين الداخلي للهاتف.

الهاتف مدعوم بشبكات إتصال 5G.

بطارية بسعة 4400 مللي أمبير ومزودة بخاصية الشحن السريع.

يدعم الهاتف مستشعر البصمة وبصمة الوجه بنزام التشغيل أندرويد 11.

سيطرح الهاتف الجديد باللونين الأسود والأزرق المتدرج.

سعر هاتف OPPO-K9-Pro

يختلف سعر الهاتف حسب المساحة التخزينية وكذلك ذاكرة الوصول العشوائي بحيث يتوفر الجهاز ويمكنك الحصول عليه فور إطلاقه بالأسعار التالية: