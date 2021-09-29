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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف أوبو كي برو OPPO-K9-Pro في المقال التالي
نشرت شركة OPPO ملصق تشويقى إستعداداً لإطلاق هاتفها الجديد OPPO-K9-Pro الذي يأتي بعدد من الخاصيات والتحديثات، وكذلك نشرت الشركة أيضاً ألوان الهاتف الجديد الذي من المحتمل أن يُطرح باللونين الأسود والأزرق المتدرج لتختار من بينهم، خلال هذا المقال سوف تتعرف على مميزات الهاتف الجديد وكذلك الأسعار والمواصفات الخاصة به.
موعد طرح هاتف أوبو كي برو OPPO-K9-Pro
ظهر هاتف اوبو كي 9 برو على بعض المواقع مثل موقع Suning وJd وموقع ويبو الصيني وأعلنت هذه المواقع عن موقع طرح الهاتف الجديد في الأسواق في نهاية شهر سبتمبر الجاري ويعد الهاتف أحدث إصدار لشركة أوبو يمكنك الحصول عليه بعد ذلك من جميع متاجر بيع الهواتف الجوالة في أي مكان.
مواصفات هاتف OPPO-K9-Pro
يأتي الهاتف الجديد بمجموعة من المواصفات المميزة حيث التصميم الخارجي الأنيق للهاتف وكذلك الوزن وذاكرة التخزين ومدة شحن بطارية الجهاز وتتمثل تلك المواصفات المميزة فيما يلي:
- شاشة الهاتف بحجم 6.43 إنش بحواف فائقة في النحافة من النوع AMOLED وبدقة Full HD.
- شاشة الهاتف مزودة بثقب للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل للتصوير السيلفي.
- يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة تصطف بشكل رأسي.
- العدسة الرئيسية للكاميرا بدقة 64 ميجا بكسل والعدستين الأخيرة بدقة 8، 2 ميجا بكسل على الترتيب.
- يأتي الهاتف بمعالج Dimensity1200 SoC.
- المساحة التخزينية للهاتف تصل إلى 12 ميجا بايت لذاكرة الوصول العشوائي (الرام) و 256 جيجا بايت للتخزين الداخلي للهاتف.
- الهاتف مدعوم بشبكات إتصال 5G.
- بطارية بسعة 4400 مللي أمبير ومزودة بخاصية الشحن السريع.
- يدعم الهاتف مستشعر البصمة وبصمة الوجه بنزام التشغيل أندرويد 11.
- سيطرح الهاتف الجديد باللونين الأسود والأزرق المتدرج.
سعر هاتف OPPO-K9-Pro
يختلف سعر الهاتف حسب المساحة التخزينية وكذلك ذاكرة الوصول العشوائي بحيث يتوفر الجهاز ويمكنك الحصول عليه فور إطلاقه بالأسعار التالية:
- سعر هاتف اوبو كي 9 برو مساحة تخزين 128/8 جيجا بايت هو 2399 يوان صيني 371 دولار أمريكي.
- هاتف اوبو كي 9 برو مساحة تخزين 256/8 جيجا بايت بسعر 2599 يوان صيني 402 دولار أمريكي.
- سعر هاتف اوبو كي 9 برو مساحة تخزين 256/12 جيجا بايت هو 2899 يوان صيني أو 499 دولار أمريكي.
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