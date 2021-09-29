نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسوب MateStation X الجديد جهاز مميز تطلقة هاواي هذا العام في المقال التالي

أعلنت شركة هاواى الشهيرة المعروفة حول العالم بتفوقها في مجال الأجهزة والهواتف المحمول عن إطلاقها لجهاز جديد وهو حاسوب MateStation X المتميز والذي يجمع بين عدد كبير من المواصفات المميزة والشكل الأنيق والتقنيات الحديثة الفريدة، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة كل ما يخص هذا الخبر وأهم مميزات الجهاز. حاسوب MateStation X مميزات الحاسوب الجديد: أوضحت الشركة في تسريبات حول الجهاز الجديد أنه يستمتع بمواصفات رائعة وعالية للغاية.

أهم ما يميز هذا الجهاز أنه يحتوي على شاشة بدقة عالية تصل إلى 4K.

يدعم هذا الجهازأحدث معالجات AMD المركزية والرسومية.

يتمتع هذا الجهاز بشاشة كبيرة حجمها 28.2 بوصة وبأبعاد 3:2 .

تمثل الشاشة وحدها حوالي أثنان وستعين في المائة من حجم الشاشة.

الشاشة تدعم خاصية الطيف اللوني sRGB بنسبة مائة في المائة.

يتمتع الجهاز بشهادتين اعتماد للألوان TÜV Rheinland Low Blue Light وأيضاً Flicker-Free.

يوجد في هذا الجهاز معالج AMD Ryzen 5 5600H أو معالج AMD Ryzen 5 5800H .

هذان المعالجان من هما الأقوى في الأسواق حيث يعطيان أداء خرافي.

تتيح تلك المعالجات رسومات Radeon كما تدعم تقنية تتبع الأشعة من AMD.

يتمتع جهاز MateStation X بذاكرة رام 16 جيجا بايت كما يوجد به أيضاً قرص تخزين NVMe SSD وسعته 512 جيجا بايت. ملحقات حاسوب MateStation X وسعره: يتوفر مع جهاز MateStation X الجديد لوحة مفاتيح لاسلكية أنيقة ومتطورة حيث قامت الشكرة بتصميمها خطيصاً.

الجهاز مزود بميكروفونات مع قدرة عالية على التقاط الصوت لمسافة تصل إلى خمسة أمتار من الجهاز.

يمكنك إيصال لوجة المفاتيج والفارة بالجهاز بشكل لاسيلكى أي أنك تستطيع استخدامهما وأنت تجلس في أي مكان من الغرفة ولا يشترط أن تكون أمام الشاشة مباشرة.

يحتوي الجهاز على مكبر صوت من نوع Devialet وقوته خمسة وات.

يُتاح في الجهاز مكبر صوت سبوفر وقوته عشرة وات.

كاميرا الجهاز حجمها 1 ميجابكسل وبدقة عالية HD في حالة إجراء مكالمة فيديو.

يدعم الجهاز تقنية WiFi 6 بالإضافة إلى بلوتوث 5.1.

تم الإعلان أن الجهاز سيتوفر في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 1550 دولار أمريكي. الوسوم عمر شويل - جدة حاسوب MateStation X الجديد جهاز مميز تطلقة هاواي هذا العام - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حاسوب MateStation X الجديد جهاز مميز تطلقة هاواي هذا العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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