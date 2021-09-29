استقبل تردد قناة دبي الرياضية الجديد 2021 Dubai Sports HD لمتابعة مباراة الإمارات تايلاند

القمر عرب سات التردد 12130 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500

طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال

الضغط على أيقونة MENU من الريموت.

اختيار كلمة “تركيب” الموجودة في القائمة المنسدلة.

يتم اختيار أيقونة “إضافة” ثم كتابة تردد القناة.

النقر على أـيقونة “بحث”.

موعد مباراة الإمارات وتايلاند

يلتقي منتخب الإمارات وتايلاند اليوم الإثنين الموافق 07\06\2021، في إطار الجولة التاسعة، من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، وتقام المباراة على استاد “زعبيل بنادي الوصل”، ويحتل منتخب الإمارات المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بعد منتخب فيتنام صاحب المركز الأول برصيد 11 نقطة.

تحديث:- مباريات اليوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر 2021، مباريات الأسبوع السادس من دوري أدنوك للمحترفين.

المباراة الأولى:- النصر ضد بني ياس وسوف تنطلق في تمام الساعة 17:45 بتوقيت الإمارات.

الثانية:- مباراة تجمع بين عجمان ضد الشارقة في تمام الساعة 17:45 بتوقيت الإمارات.

المباراة الثالثة:- خورفكان ضد الإمارات وسوف تنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات.

الرابعة:- العين ضد الوحدة وستنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات.