سعر ومواصفات أيفون 13 بالتفصيل iphone 13 Pro والمشكلات التي تواجه الهاتف

يهتم الكثيرون بمعرفة سعر ومواصفات أيفون 13 وذلك باعتباره من أحدث هواتف شركة آبل 2021، ويتسم الجهاز بتصميم رائع، بالإضافة إلى تحسينات عديدة تم إجراءها على الإصدارات الأسبق، وفي هذا المقال سنعرض مواصفات الجهاز وأسعاره.

مواصفات أيفون 13

تم تصميم أيفون 13 بالمواصفات التقنية الآتية:

أبعاد الهاتف هي 146.7ملم ×71.5ملم ×7.65ملم

أيضًا شاشة الهاتف من النوع OLED، وهي تغطي واجهة الهاتف بأكملها، ويحيط بها إطار رفيع، كما أن النتوء أصغر من مثيله في الطُرز السابقة، ومقاس الشاشة 6.1 بوصة.

كما تبلغ دقة الشاشة 2532×1170 بكسل، وكثافتها 460 بكسل/ بوصة.

كذلك يعمل الهاتف بنظام تشغيل iOS 15.

أما المعالج فهو سداسي النواة 15 Bionic، بالإضافة إلى مع معالج رسومي GPU5 core.

كما أن ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف سعتها 6 جيجابايت، مع ثلاث إصدارات بسعات تخزين مختلفة هي (128/256/512) جيجابايت.

بالنسبة للكاميرا الخلفية فهي كاميرا مزدوجة بدقة 12ميجابكسل، وهي كاميرات عريضة للغاية، واحدة بفتحة عدسة f/1.6، والأخرى بفتحة عدسة.

الكاميرا الأمامية للهاتف دقتها 12 ميجابكسل، وفتحة العدسة لها هي f/2.2، وذلك مع إضاءة بورتريه بست تأثيرات.

أما البطارية فهي غير قابلة للإزالة.

ويعتبر الهاتف مقاوم للماء والغبار بتصنيف IP68.

الهاتف متاح بخمسة ألوان متباينة، وهم الأحمر والوردي والأسود والأزرق والأبيض.

سعر أيفون 13

يبلغ سعر هاتف ايفون 13 في مصر حوالي 16,399 جنيه، وذلك للإصدار ذو سعة التخزين 128 جيجابايت.

أما عن سعر الأيفون 13 في دولة الإمارات المتحدة فيقدر بنحو 3,399 درهم، وذلك للهاتف بسعة تخزين (128 جيجابايت).

وعن سعر الايفون 13 في المملكة السعودية فيبلغ 3,299 ريال لإصدارة (128 جيجابايت).

وجدير بالذكر، أن أسعار جهاز ايفون 13 تتفاوت من دولة لأخرى، بل من متجر لآخر، كما أنها تختلف بحسب تاريخ السراء.

مشكلة تواجه مستخدمي أيفون 13

لاحظ بعض مستخدمي ايفون 13 وجود مشكلة في الهاتف، حيث استقبلوا رسالة خطأ تفيد عدم قدرة الهاتف على قراءة بصمة الوجوه عند تغطية الوجه، وذلك عندما قاموا باستخدام خاصية عدم الإغلاق مع المشاهدة والتي من المفترض أنها من مزايا الايفون المعروفة.

وقد قدمت الشركة هذه الخاصية لتمكين المستخدمين من إلغاء القفل عند استخدام قناع الوجه، مما يعني أن معرف الوجه لا يتعرف على الوجوه من خلال الأقنعة، وقد أوضحت الشركة أن هذه المشكلة هي جزء من أيفون 13، حيث أن الخاصية تعمل على إصدارات أخرى، وذلك بعدما قام عدد كبير من المستخدمين بالإبلاغ عن المشكلة.