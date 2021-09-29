أحذر أخطاء شائعة قد تتسبب في احتراق جهاز ”آيفون” الخاص بك| تعرف...

يتصف جهاز “آيفون” بحساسيته الشديدة وخصوصيته لما يتميز به من الأمان نحو كافة الأجهزة الأخرى، لذا هناك ممارسات يجب الحذر منها حتى لا يتعرض جهازك لاشتعال النيران فيه، حيث كشفت صحيفة "ذي صن" البريطانية عن مجموعة من أكبر أخطاء "آيفون" التي يحتاج المستخدمون إلى تجنبها كي لا تشتعل الأجهزة باهظة الثمن، وهي كالتالي:

تجنب استخدام شواحن الطرف الثالث

لا تستخدم الكابل التالف

لا تستبدل بطارية "أيفون" بنفسك

لا تنم بجانب الجهاز

أشار شركة آبل المصنعة لجهاز آيفون لصحيفة ذي صن بحذر استخدام كبلات أو محولات تابعة لجهات خارجية، وذلك لأنه يتم تصنيعها بثمن بخس ومن دون معايير سلامة مناسبة.

وتؤكد شركة "آبل": "قد يؤدي الشحن باستخدام مثل هذه المحولات إلى خطر الموت أو الإصابة". حتى أن الشاحن المعيب قد يتسبب في اندلاع حريق في حالة تعطله.

كما تحذر "آبل" من أن "استخدام الكابلات أو أجهزة الشحن التالفة، أو الشحن عند وجود الرطوبة، يمكن أن يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة أو تلف آيفون أو أي ممتلكات أخرى".

وتابعت آبل: لا تحاول استبدال بطارية آيفون بنفسك، ويجب استبدال بطارية الليثيوم أيون في آيفون بشركة آبل أو عن طريق مزود خدمة معتمد"، وأضافت الشركة: "قد يؤدي الاستبدال أو الإصلاح غير الصحيح إلى تلف البطارية أو ارتفاع درجة حرارتها أو حدوث إصابة".

واختتمت آبل "كن حذرا عند شحن جهاز "آيفون" طوال الليل، إذا كنت تنام عادة مع وضع هاتفك على السرير، فتأكد من عدم توصيله بالكهرباء، وبالتأكيد لا تعتد على إبقائه تحت وسادتك أثناء توصيله بالكهرباء، وفي الواقع، لا تترك جهاز "آيفون" الخاص بك أسفل أو داخل أي شيء أثناء توصيله بالكهرباء، وتوصي "آبل": "احتفظ بجهاز آيفون ومحول الطاقة وأي شاحن لاسلكي في منطقة جيدة التهوية أثناء الاستخدام أو الشحن".