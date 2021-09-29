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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحويل الفيديو إلى صورة متحركة gif متاحة على واتساب بعد التحديث في المقال التالي
طرح تطبيق واتساب في الفترة الأخيرة العديد من المزايا والخواص الجديدة المبتكرة من خلال خبراء شركة واتساب وكانت الميزة التي نكتب فيها مقالنا وهي ميزة تحويل الفيديو إلى صورة متحركة بامتداد gif بدون أي تطبيق أو برنامج، فقد أتاح تطبيق واتس آب تلك الإمكانية بنقرات بسيطة لتحصل في النهاية على صورة متحركة من الفيديو، وحتى تتمكن من الحصول على كافة مزايا واتس آب الجديدة، يجب عليك تحديث تطبيق واتس اب 2021 الجديد آخر نسخة، ومن خلال مقالى سوف اوضح بالخطوات تحويل الفيديو إلى صورة متحركة gif على واتساب.
كيفية تحديث واتساب :
يمكنك عمل تحديث على واتساب باتباع الخطوات التالية:
- أدخل إلى متجر جوجل بلاي.
- ثم من قائمة البروفايل التي تجدها من الأعلى بالواجهة اختر إدارة الأجهزة والتطبيقات.
- ابحث عن تطبيق واتس اب ثم انقر على أيقونة التحديث.
خطوات تحويل الفيديو إلى صورة متحركة gif على واتساب:
من الجدير بالذكر أن هذه الخاصية تجعل من تلك الميزة هي واحدة من مزايا واتساب المميزة والتي تتناسب مع كافة الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد أو نظام التشغيل IOS لهواتف الآيفون، وتأتي كيفية التحويل من الفيديو إلى صورة متحركة بامتداد GIF على النحو التالي:
- يتم فتح دردشة على تطبيق واتساب.
- ثم اضغط على علامة ارفاق الملفات والتي تظهر على شكل دبوس مشبك.
- ثم اختار المعرض لتختار منه الفيديو الذي ترغب في تحويله إلى صورة متحركة، كما يمكنك تصوير فيديو مدته 6 ثوان او أقل.
- من يسار أعلى الواجهة يمكنك الضغط على كلمة GIF والتي تجدها بجوار كلمة فيديو.
- يمكنك التعديل على الفيديو كما تشاء.
- أضف رسالة نصية إلى الصورة بعد التحويل، كما يمكنك تخطي الكتابة كما تشاء.
- ثم انقر على علامة الارسال، وهي علامة على شكل سهم باللون الأخضر.
خطوات تغيير الرقم على واتساب بدون كود:
حيث يتم تغيير رقم واتس اب بدون كود عبر أتباع الخطوات التالية:
- يتم تسجيل الدخول إلى واتس اب.
- ثم أدخل إلى الإعدادات بتطبيق الواتس اب.
- ثم انقر على أيقونة الحساب.
- انقر على تغيير رقم الهاتف المحمول.
- ثم انقر على أيقونة تفعيل الرقم الجديد.
- أكتب رقم المحمول المرتبط بالواتس اب.
- ثم احذف الرقم القديم وأكتب الرقم الجديد الذي ترغب به.
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