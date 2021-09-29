تردد واحد لتنزيل 1400 قناة تنزيل جميع قنوات النايل سات 2021 بطريقة سحرية خلال 3 دقائق، قنوات النايل سات عديدة وهناك الكثير منا يفضل مشاهدة التلفاز بشكل يومي، ولكن بعد التحديثات الأخيرة التي أجراها القمر الصناعي أصبح هناك تغيير في طرق تنزيل القنوات القديمة والجديدة، لذا نقدم لكم اليوم اسهل طريقة لتنزيل جميع قنوات النايل سات بإحترافية خلال دقائق معدودة، تردد واحد لتنزيل 1400 قناة تنزيل جميع قنوات النايل سات 2021 بطريقة سحرية خلال 3 دقائق.

تردد واحد لتنزيل 1400 قناة

من القائمة الرئيسية لجهاز الإستقبال يتم النقر على قائمة الترددات، حيث نجد ترددات القنوات المتواجدة لدينا مع عدة أزرار أسفلها من البحث والإضافة، يتم النقر على زر الإضافة حسب اللون الظاهر به وذلك من خلال نفس اللون في الريموت كنترول، ثم يتم إدخال بيانات التردد ( 12093 ) ومعدل الترميز ( 27500) أما الإستقطاب فهو عمودي أو رأسي، هذا التردد يعتبر أحد أشهر الترددات القادرة على تنزيل جميع قنوات النايل سات بسرعة إحترافية خلال دقائق عدة.

تنزيل جميع قنوات النايل سات

بعد إدخال بيانات التردد يتم النقر على OK حيث تظهر إشارة مرتفعة جداً بجودة مميزة، يتم وضع علامة صح بجانب التردد، تردد واحد قادر على تنزيل أغلب قنوات النايل سات بتلك الطريقة السهلة والفعالة، كما يمكنك إضافة تردد أخر حيث يعملان سوياً على تنزيل جميع قنوات النايل سات التي تتجاوز 1400 قناة، حيث يتم النقر على زر إضافة مرة أُخرى حسب اللون الظاهر في جهاز الإستقبال هو نفسه في الريموت كنترول.

تنزيل أكثر من 1400 قناة

ثم يتم إدخال كافة بيانات التردد حيث أن التردد هو ( 10893) على أن يظل معدل الترميز كما هو ( 27500) و الإستقطاب أفقي أو H، وبالنقر على زر OK وإظهار رسالة أن المُرسل موجود يتم وضع علامة صح عند بيانات التردد التي تظهر عالية الجودة وذو إشارة مرتفعة جداً لهذا التردد الشبكي، حيث يعملان الترددات على تنزيل كافة قنوات النايل سات التي تتجاوز 1400 قناة بإحترافية شديدة خلال عدة دقائق فقط، تردد واحد لتنزيل 1400 قناة تنزيل جميع قنوات النايل سات 2021 بطريقة سحرية خلال 3 دقائق.