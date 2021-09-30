نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر iPhone 13 Pro Max ومواصفات جبارة وكاميرات سينمائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر iPhone 13 Pro Max ، من الهواتف الحديثة التي سوف تقوم بطرحها شركه ابل الأمريكية خلال شهر نوفمبر القادم، وهو واحد من سلسلة هواتف iPhone 13 الجديدة التي سوف تطرح بالأسواق الفترة القادمة، كما تضم أيضاً هاتف iPhone 13 Pro ، وجوال iPhone 13 Mini، وتتمتع جوالات ايفون بسمعة عالمية كبيرة، كما يعتبرها الكثير من المواطنين في منطقة الشرق الأوسط مظهر من مظاهر التحضر والرقي ومواكبة العصر، وسوف يحتوي الهاتف الجديد من ابل والذي يعتبر أعلى نسخه في هواتف آبل الجديدة من حيث الإمكانيات والسعر على كاميرات سينمائية تعطينا صور وفيديوهات غاية في الدقة، كما يدعم الهاتف الجديد تشغيل شبكات الجيل الخامس، وهي أحدث شبكات الاتصال في العالم حالياً، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر iPhone 13 Pro Max ومواصفات الجوال الجبارة.

مواصفات iPhone 13 Pro Max عملاق آبل الجديد

يحتوي جوال ايفون 13 برو ماكس علي مواصفات رائعة جداً وإمكانيات كبيرة وهي كما يلي:-

الجوال يدعم أحدث شبكات الاتصال في العالم وهي شبكة الجيل الخامس، كما يدعم باقي الشبكات الأخرى. يحتوي على خاصية الاتصال قريب المدى من خلال تقنية الـ NFC. يأتي بشريحة اتصال واحده من نوع Nano SIM، أو شريحتي اتصال وذلك حسب الدولة. تبلغ أبعاد الهاتف الجديد من آبل 160.8الطول*78.1العرض*7.4السمك. يبلغ وزن ايفون 13 برو ماكس 228 جرام. يأتي الجوال مصنوع من أقوى أنواع الزجاج وهو من نوع غوريلا في الظهر وواجهة الجوال، كما يحتوي علي إطار جانبي من مادة الفولاذ التي تقاوم الصدأ، كما يأتي الجوال مقاوم للماء والغبار. يحتوي هاتف iPhone 13 Pro Max على خاصية الدفع الإلكتروني من خلال الماستر كارد والفيزا كارد. يأتي الجوال بمعالج قوي من نوع Apple A14 Bionic، سداسي النواة بتكنولوجيا 5 نانو متر. يأتي الموبايل بمعالج رسومي من نوع Apple GPU. يدعم الجوال ميكروفون ثانوي يستخدم في عزل الضوضاء أثناء التحدث أو التصوير. يدعم أحدث إصدارات الواي فاي، كما يدعم الهوت سبوت. يحتوي على أحدث إصدارات البلوتوث الإصدار 5.0. الجوال يدعم تحديد المواقع الجغرافية من خلال خاصية ال GPS، و يدعم جميع أنظمة الملاحة الأخرى. يحتوي على العديد من المستشعرات مثل مستشعر البارومتر ومستشعر فتح الهاتف من خلال الوجه، والبوصلة، والجيروسكوب، والتسارع والتقارب. يحتوي على سماعات خارجية ستيريو كما يدعم الهاتف خاصية الـ Dolby Atmos. يأتي الجوال بمنفذ USB من نوع Type-C 2.0، كما يدعم خاصية الـ On-The-Go. نظام تشغيل الهاتف iOS 15. يأتي الجوال بعدة ألوان الأبيض والأسود والفضي والذهبي والأزرق.

مواصفات كاميرات ايفون 13 برو ماكس

يأتي جوال iPhone 13 Pro Max بكاميرات سينمائية عددها ست كاميرات، أربع كاميرات خلفية، واثنين كاميرا أمامية مواصفاتهم كالتالي:-

الكاميرا الأولى الخلفية تبلغ دقتها 20 ميجا بكسل، وهي كاميرا من النوع الـ Wide، وتستخدم في التصوير الواسع، وهي الكاميرا الأساسية للجوال، كما تدعم المثبت البصري الـ OIS، وتحتوي علي أحدث تقنيات تثبيت الصور.

دقة الكاميرا الثانية الخلفية 20 ميجا بكسل، وهي من النوع الـ ultra wide، وتستخدم في التصوير الواسع جداً، وهي مسؤولة عن التقريب، كما تدعم المثبت البصري OIS والزوم.

الكاميرا الثالثة الخلفية دقتها 16 ميجابكسل، وتستخدم في قياس العمق، كما تدعم خاصية الـ optical zoom.

الكاميرا الرابعة دقتها 12 ميجابكسل، و تستخدم في قياس العمق والبورتريه والعزل.

تدعم الكاميرات الخلفية التصوير بجودة الـ 4K، وجودة الـ 1080 بكسل.

الكاميرا الأمامية الأولى دقتها 16 ميجابكسل، وهي كاميرا واسعة تدعم التصوير الواسع.

الكاميرا الأمامية الثانية دقتها 12 ميجا بكسل، وهي من نوع SL 3D، وتستخدم في فتح الهاتف من خلال الـ Face ID.

تدعم الكاميرات الأمامية التصوير بجودة الـ 4K، وجودة 1080 بكسل.

مواصفات شاشة جوال ايفون 13 برو ماكس

تحتوي شاشة iPhone 13 Pro Max على العديد من المواصفات الرائعة والتي سوف تجعلها من أحسن شاشات الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق ومواصفاتها كما يأتي:-

الشاشة من نوع Super Retina XDR OLED بكثافة 409 بكسل. معدل تحديث الهاتف 120 هرتز، و سطوع الشاشة 800 شمعة. تبلغ مساحة الشاشة 6.3 بوصة. دقة الشاشة 2532*1170 بكسل. تدعم الشاشة أبعاد العرض الجديد 19.5:9 لكي تعرض الشاشة أكبر محتوى. تستحوذ الشاشة علي 86.6% من واجهة الجوال الأمامية. تحتوي على طبقة حماية من الزجاج المقاوم للخدوش والطلاء والزيوت والبصمات، كما تدعم الشاشة خاصية ال HDR 10 وخاصية ال Dolby Vision.

أنواع ذاكرة هاتف iPhone 13 Pro Max

يأتي جوال ايفون 13 برو ماكس بعدة أنواع من حيث حجم الذاكرة وهى كما يأتي:-

النسخة الأولى من الجوال حجمها 128 جيجابايت، كما تحتوي على ذاكرة عشوائية حجمها 8 جيجابايت.

النوع الثاني من الجوال يأتي بذاكرة داخلية حجمها 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية حجمها 8 جيجابايت.

النسخة الثالثة من الهاتف تأتي بذاكرة داخلية حجمها 512 جيجابايت، وذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت.

الجوال لا يدعم تركيب كارت ميموري لتوسيع ذاكرة الهاتف الداخلية.

مواصفات بطارية هاتف ايفون 13 برو ماكس

يأتي جوال iPhone 13 Pro Max ببطارية قوية جداً تستطيع تشغيل الهاتف لفترات طويلة ومواصفاتها كما يلي:-

تبلغ سعة بطارية الموبايل 4000 مللي أمبير. البطارية تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي بقدرة 25 وات. تدعم البطارية الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 20 وات. البطارية تعمل 24 ساعة عند تشغيل الفيديوهات من الهاتف، كما تعمل 14 ساعة عند تشغيل الفيديوهات عبر الإنترنت، وتعمل 90 ساعة عند تشغيل الصوتيات.

سعر iPhone 13 Pro Max

سوف نتعرف على سعر ايفون 13 برو ماكس النسخة 128 جيجابايت في مصر والسعودية والدول العربية وهي كما يلي:-

سعر الجوال في المملكة العربية السعودية 5100 ريال سعودي.

ثمن الهاتف في مصر 26,000 جنية مصري.

سعر الجوال في الإمارات 4700 درهم إماراتي.

ثمن الهاتف بالدولار الأمريكي 1099 دولار.

مميزات هاتف ايفون 13 برو ماكس

يحتوي جوال iPhone 13 Pro Max على العديد من المزايا وهى كما يلي:-

يحتوي الهاتف على زجاج مقاوم للخدوش والكسر والزيوت وبصمات الأيدي. يأتي الهاتف بمعالج قوي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس. يأتي ببطارية قوية تعمل لفترات طويلة أثناء الاستخدام. يحتوي على سماعات خارجية لمنع الضوضاء أثناء التحدث. يدعم الاتصال القريب المدى. يأتي بكاميرات سينمائية ذات دقة عالية جداً.

عيوب iPhone 13 Pro Max

يحتوي جوال ايفون 13 برو ماكس على بعض العيوب وهى كما يأتي:-