مواصفات Poco F3 GT وسعر بوكو F3 GT الرسمي معالج مصنوع خصيصا للألعاب الثقيلة

مواصفات Poco F3 GT ، أعلنت بشكل رسمي شركة شاومي الصينية عن جوالها الجديد Poco F3 GT. كما أن هذا الإصدار من الجوالات منتظر منذ وقت سابق. كما أن هذا الجوال هو نسخة عالمية مشهورة من Redmi K40 Gaming Edition والذي تم الإعلان عنه مسبقا وتحديدا شهر أبريل الماضي. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) عن المواصفات الكاملة للجوال المنتظر. كما سنستعرض سعر الجوال الرسمي فتابعوا من خلال السطور القليلة القادمة.

مواصفات Poco F3 GT

يأتي أبعاد الجوال كالتالي 161.9×76.9×8.3 مم مما يزن حوالي 205 جراما.

جوال بوكو F3 GT مقاوم للغبار والماء بشهادة معتمدة من IPS3.

خامات الجوال تأتي من الزجاج بالكامل مع إطار من البلاستيك.

كما أن ظهر الجوال عليه طبقة حماية ضد الخدش من نوع غوريلا الجيل الخامس.

يدعم الجيل الخامس مع إمكانية تركيب شريحتين اتصال.

شاشة أموليد بمقياس 6.67 انش تأتي بدقة 1080×2400 بيكسل كما أن الجودة +FHD. مع كثافة بيكسلات تصل إلي 395 بيكسل. مع تردد للشاشة 120 هرتز. كما أن سطوع الشاشة 500 شمعة.

مواصفات Poco F3 GT تاتي بمعالج حديث من ميديا تك ثماني النواة القوي جدا من نوع Cortex A78 بتردد 3 جيجا هيرتز. كما يأتي بتكنولوجيا 6 نانو ومعالج رسومي مخصص للألعاب من نوع Mali-G77 MC9.

تاتي بمعالج حديث من ميديا تك ثماني النواة القوي جدا من نوع Cortex A78 بتردد 3 جيجا هيرتز. كما يأتي بتكنولوجيا 6 نانو ومعالج رسومي مخصص للألعاب من نوع Mali-G77 MC9. إصدار أندوريد 11 مع الواجهة الحديثة كليا من شاومي MIUI 12.5.

ثلاثة إصدارات من الجوال 128 جيجا بايت سعة داخلية مع 6 جيجا رام والإصدار الثاني 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام. والإصدار الثالث 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.

سماعات خارجية من نوع ستريو.

ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء.

تريجرز للألعاب والتحكم بسهولة.

الجوال يدعم NFC.

جوال بوكو F3 GT يأتي من بطارية كبيرة 5065 مللي أمبير كما أن يدعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

كاميرا جوال بوكو F3 GT

مواصفات Poco F3 GT تأتي من ثلاث كاميرات خلفية الأولي 64 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة بمقاس F/1.7 مع مستشعر OV64B والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وهي للتصوير الواسع والكاميرا الثالثة ماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية هي كاميرا واحدة بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.5.

سعر بوكو F3 GT

سعر ومواصفات Poco F3 GT نسخة ال 128 جيجا بايت سعة داخلية مع 6 جيجا ذاكرة عشوائية تأتي بسعر 360 دولار أمريكي. والنسخة الثانية 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رامات سيصل سعرها إلي 390 دولار أمريكيا. أما بالنسبة للنسخة الثالثة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رامات بسعر 415 دولار أمريكيا.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لكم اليوم مواصفات Poco F3 GT. المواصفات الرسمي كما أستعرضنا أيضا سعر بوكو F3 GT. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.