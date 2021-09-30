نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة تنه ورنة الجديد 2021 لمتابعة أفضل الأفلام الكرتونية والرسوم المتحركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة تنه ورنة، قديماً الوسائل التي يمتلكها الطفل للترفيه عن نفسه كانت تنحصر في الخروج من المنزل وقضاء الوقت في الشوارع للعب مع الأطفال الآخرين، لكن الآن يمكن أن يقضي الطفل يومه بأكمله أمام شاشات التليفزيون قد يكون لذلك سلبيات أو إيجابيات وفي كلتا الحالتين القنوات التي يمكن أن يقضي الوقت في مشاهدتها كثيرة، ومنها قناة تنه ورنة التي يشاهدها الجميع ومن لا يفعل يبحث الآن عن التردد الخاص بها لإضافتها لقائمة قنواته، حيث تعد تلك القناة واحدة من أفضل القنوات المتخصصة في مجال الأطفال، تعرض محتوى مفيد للطفل سواء كان تعليمي أو ترفيهي أو تربوي، حققت تلك القناة نجاحاً كبيراً على مستوى القنوات الفضائية الأخرى.

قناة تنه ورنة الجديد

من المؤكد أن القناة مختصة بعرض محتوى الأطفال، لديها ميزة تجعل هناك تفضيل لها عن قنوات أخرى، و هذا موجود في قناة تنه ورنه و أول المزايا هي الأفلام الكرتونية التي تذاع والتي تناسب الجميع بلا استثناء، عند متابعة المحتوى الخاص بها تجد أنه ترفيه بامتياز ولا يسعى إلى إيصال رسائل أخرى عبر الأفلام الكرتونية.

تردد قناة تنه ورنة

التردد والاستقطاب وغيرها من الأرقام المطلوبة والتي تكون ضرورية لتنزيل القناة على الجهاز ولذا جمعنا هذه الأرقام الخاصة بتنه ورنه.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11594

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح: 5/6

أفضل الأفلام الكرتونية التي تذاع على قناة تنه ورنه

قد تتشابه القنوات في الأفلام المذاعة ولكن هناك بعض الأفلام التي يمكن مشاهدتها على القناة دون الأخرى وكذلك هناك كلاسيكيات موجودة على جميع القنوات ومن ضمن الأفلام المذاعة على قناة تنه ورنه كرتون حياة حشرة، أفلام باربي، كرتون تنه ورنه، سلسلة أفلام توم وجيري، الأميرة النائمة.

في ظل التغيير المستمر للترددات أوضحت قناة تنه ورنه لجميع المشاهدين أن التردد المعلن مؤخراً سيكون الأخير ولن يتم تغييره مرة أخرى مع الوعد بإذاعة أفلام جديدة وأكثر متعة للطفل، حيث أنها تتميز بعرضها للأفلام الكرتونية والرسوم المتحركة طوال اليوم دون فواصل إعلانية تجعل الطفل يمل منها.