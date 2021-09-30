اضبط تردد قناة البحرين الرياضية الجديد 2021 لمتابعة مباراة البحرين وإيران اليوم 07\06\2021

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مجموعة البحرين في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم

يقدم منتخب البحرين مستويات راقية جداً، في تصفيات أسيا المشتركة، المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، والمؤهلة لبطولة أسيا 2023، وتحتل البحرين المركز الثاني برصيد 13 نقطة، و ترتيب المجموعة كالتالي:

منتخب العراق المركز الأول برصيد 14 نقطة.

البحرين صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

صاحب المركز الثالث منتخب إيران 10 نقط.

المركز الرابع منتخب هونغ كونغ برصيد 5 نقاط.

الخامس والأخير منتخب كمبوديا برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة البحرين وإيران

يلتقي اليوم الإثنين الموفق 07\06\2021، منتخب البحرين ضد منتخب إيران، وذلك في إطار الجولة التاسعة من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم، والتي سوف تقام في قطر 2022، البحرين يتربع على صدارة المجموعة 12 نقطة، فيما يأتي منتخب إيران في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وتبدأ المباراة الساعة السابعة ونصف بتوقيت البحرين ومكة المكرمة، وسوف تنقل المباراة على قناة البحرين الرياضية، ويعلق عليها المعلق “علي سعيد”.

تحديث:- موعد مباراة المحرق والخالدية اليوم الخميس 30 سبتمبر الحالي، حيث يستضيف استاد مدينة خليفة الرياضية أحداث المباراة الهامة اليوم، وسوف تنطلق المباراة عند تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت البحرين ومكة المكرمة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من دوري “ناصر بن حمد” الممتاز البحريني، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق المتميز “علي حسن”.