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Samsung Galaxy M32 5G سعر ومواصفات الهاتف. أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد سامسونج جالاكسي M32 5G فى الفئة المتوسطة وهو احدث إصدارات الشركة فى الفئة M والتي لاقت رواجاً كبيراً منذ الإعلان عنها نظراً للإمكانيات الجيدة مع التسعير المتوسط وأطلقت شركة سامسونج هاتف M32 فى الخامس والعشرين من أغسطس الماضي فى الهند فى أول ظهور له ومن المنتظر أطلاق الهاتف فى الأسواق العربية خلال الأيام المقبلة ويلبي الهاتف الجديد رغبات الكثر من الأشخاص لوجود العديد من المزايا المطروحة لأول مرة فى هواتف الفئة المنخفضة والمتوسطة ومنها دعم الهاتف لشبكات الجيل الخامس التى كانت مقتصرة على هواتف الفئة العالية فقط و نتعرف الآن علي Samsung Galaxy M32 5G سعر ومواصفات الهاتف. مواصفات samsung galaxy m 32 5g الشاشة : يأتي الهاتف بشاشة من نوع LCD بحجم 6.5 بوصة.

الكاميرا الخلفية: الهاتف مزود بأربع كاميرات تأتي بدقة 48 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + .2

ميجابكسل ومزودة بفلاش LED وتدعم تصور HDR

الكاميرا الأمامية : تأتي بدقة 13 ميجابكسل وجودة 1080 بكسل.

الفيديو : يدعم تصوير الفيديو HD بجودة 1080 بكسل.

المعالج : معالج ثماني النواة .CORTEX-A55

أجهزة الاستشعار : البصمة – مستشعر التقارب – الدوران – البوصلة.

نظام التشغيل : .android 11

نوع المعالج: .mediatek mt6853

معالج الرسومات: .Mali-G57

الذاكرة: 6 جيجابايت رام و 8 جيجابايت.

الذاكرة الداخلية : 128 جيجا و256 جيجا.

شريحة الاتصال: يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع .Nano-Sim الألوان المتاحة: الأسود و الأزرق الفاتح. وكذلك يأتي الهاتف بمدخل شحن من نوع USB Type-C 2.0 يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط. مميزات هاتف سامسونج جلاكسي M32 5G كذلك يأتي جوال سامسونج ببطارية ليثيوم سعة 5000 مللي أمبير مما يتيح فترة استخدام اكبر تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط. وكذلك يدعم شبكات الجيل الخامس عيوب سامسونج M 32 الهاتف لا يدعم التصوير بجودة 4K وكذلك جسم الهاتف بالكامل من البلاستيك كذلك الشاحن المرفق بطيء كان من الأفضل أن يأتي بقوة أكبر . وكذلك توجد هواتف في نفس الفئة السعرية تقدم أداء أقوى بمعالجات أقوى من شاومي و ريلمي . ثم ما زالت الحافة السفلية للشاشة كبيرة ولم يتم العمل على جعلها أقل .. كما أن شكل النوتش بالشاشة قديم نسبيا . كذلك السماعات الخارجية لا تقدم التجربة الأفضل من حيث قوة الصوت سعر سامسونج M32 5G كذلك نحن فى انتظار الإعلان الرسمي عن هاتف سامسونج جالاكسي ام 32 فى منطقة الشرق الأوسط وتم أعلان سعر الهاتف فى الهند 2070 روبية ومن المتوقع أن تكون الأسعار فى المملكة العربية السعودية كالاتي : سعر الهاتف في مصر 4300 للإصدار الأول و 5100 للإصدار ألتاني

سعر الهاتف فى السعودية 1050 ريال للإصدار الأول و 1200 ريال للإصدار آلتاني عمر شويل - جدة Samsung Galaxy M32 5G سعر ومواصفات الهاتف - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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