كيفية تشغيل أكثر من حساب واتساب على هاتف واحد واخفاء العلامة الزرقاء لقراءة الرسائل

الجميع يمتلك حاليا هواتف محمولة ذكية بها أكثر من خط ولمن يرغب فى إستخدام حسابين على واتساب وإمكانية فتحهما بهاتفك سوف نعرض لكم الطريقة بالتفصيل من خلال مقالي هذا ومن موقع ثقفني نعرض لكم الخطوات، فهناك العديد من الطرق التي تمكنك من تشغيل خطين على نفس الجهاز وبدون أن تقوم بعمل روت للجهاز فقط ببعض الإعدادات من داخل جهازك المحمول تستطيع أن تقوم بهذه الخطوات بكل يسر، الطريقة الأولى هو تشغيل الخط الآخر على نسخة واتساب أعمال وهي طريقة سهلة ولا تحتاج إلى أي إعدادات مسبقة فقط قم بتحميل نسخة واتساب أعمال من الماركت الخاص بهاتفك وقم بتشغيل الخطين، وطريقة تشغيل واتساب أعمال هي سهلة ولكنها تختلف في بعض الإضافات عن النسخة التقليدية للواتساب فهي تحتوي على كاتلوج للصور ويمكن إضافة وقت للعمل وتنظيم العملاء وهو مناسب للتسويق والاحتفاظ ببيانات العملاء ولكن هذه النسخة قد لا تناسب البعض إذا هناك الطريقة الثانية لتشغيل رقمين واتس اب على جهازك الجوال.

كيفية تشغيل أكثر من حساب على جهاز واحد:

الطريقة الاولى:

فمن أجل تخصيص رقم للعمل ورقم آخر شخصي مثلاً، ويمكن ذلك من خلال الخطوات التالية:

إستخدام نسخة واتساب للأعمال: التي تمكنهم من الحصول على مميزات واتساب بزنس. فتح التطبيق من متصفح آخر بخلاف الأيقونة المحملة من قبل. تحميل برنامج تكرار التطبيقات والتسجيل من خلاله. تحميل أي من النسخ المعدلة من تطبيق مثل واتساب الأزرق أو الذهبي.

الطريقة الثانية للتشغيل وهي استنساخ التطبيق:

شركة سامسونج من أكثر الشركات التي سمحت باستنساخ التطبيق فإن كنت تمتلك إحدى هواتف سامسونج فيمكنك استنساخ نسخة من إعدادات الهاتف بهذه الخطوات:

ادخل إلى إعدادات الهاتف. قم بالضغط على الخيارات المتقدمة. ثم قم باختيار (dual messenger ). قم بتحديد واتساب للاستنساخ ثم قم بالضغط على إنسخ. ستظهر لك رسالة هل ترغب في التثبيت، قم بالضغط على تثبيت. ستجد على رئيسية الشاشة النسخة الثانية من واتساب، ثم قم بتشغيل النسخة بالطريقة المعتادة. إضافة رقم الهاتف الآخر وانتظار رسالة التفعيل.

كيفية إخفاء علامة الصح √ الزرقاء:

من الجدير بالذكر أن الكثير من مستخدمي واتساب يبحثون عن طريقة ما تساعدهم على التخفي، أو قراءة الرسائل التي يتم استقبالها دون إعلام المرسل أنه شاهدها، لاسيما من الأرقام الذي يرى الرسائل الواردة منها مزعجة، أو بسبب انشغاله عن الرد، ويتطلب الأمر اخفاء العلامة الزرقاء التي تشير إلى أن الرسالة تم قرائتها، ويمكن تفعيل هذا الخيار من خلال خاصية اظهار الاشعارات المنبثقة من الإعدادات الخاصة بالتطبيق، وبمجرد التفعيل ستظهر رسائل الواتس كاملة في الاشعارات والإطلاع عليها دون معرفة المرسل، أو عبر إلغاء الخاصية الأساسية بعلامة الصح الزرقاء من: الدخول من الإعدادات إلى الحساب ثم الخصوصية ثم الغاء علامة الصح √ من أمام اختيار مؤشر قراءة الرسائل.

كيفية اخفاء العلامة الزرقاء: