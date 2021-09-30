نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تليجرام تنافس ب 5 مزايا فريدة نادرة و غير موجودة على واتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرح تطبيق تيليجرام عدة مزايا جديدة جعلته منافس قوى وجاذب لبعض العملاء عن باقي التطبيقات الأخرى وخاصة التطبيق الأشهر والأكثر شعبية وهو تطبيق واتساب، حيث ينافس تيليجرام بمزاياه الجديدة النادرة والتي سوف تعطيه أفضلية عن غيره من التطبيقات الاخرى، حيث تعمل تليغرام تدريجيًا على جعل تطبيقها أكثر جاذبية من خلال إضافة ميزات جديدة كل شهر، مما زاد من شعبية التطبيق واستخدامه على نحو كبير هذا العام.

5 ميزات نادرة على تيلجرام غير متوفرة على واتساب :

1 – مجلدات الدردشة:

من الجدير بالذكر أن هذه ميزة رائعة لأن تليغرام ليس مجرد تطبيق مراسلة، بل هو عبارة عن منصة مفتوحة المصدر، تُستخدم للمناقشات العامة ودفق اتصال بث أحادي الاتجاه لذلك، إذا كان لديك عدد كبير جدًا من القنوات في القائمة الرئيسية، فيمكنك فصلها عن العمل، ثم التمرير سريعًا بين علامات التبويب للوصول بسرعة إلى أي من محادثاتك توجد ميزة “المجلدات” في قسم الإعدادات، والتي تتيح لك إنشاء علامات تبويب للمنزل أو العمل أو أي شيء آخر، وبمجرد النقر فوق إنشاء مجلد، ستلاحظ زر “إضافة الدردشات” إذا كان اسم المجلد الخاص بك هو “المنزل”، فيمكنك إضافة دردشة جميع أفراد عائلتك في هذا المجلد من خلال النقر على زر “إضافة محادثات” بمجرد الانتهاء من ذلك، سيعرض تليغرام علامتي تبويب مختلفتين، واحدة ستكون القائمة الرئيسية والأخرى ستكون “الصفحة الرئيسية”، والتي قمت بإنشائها لفصل الدردشات الشخصية عن القنوات التي تتابعها، بهذه الطريقة، يمكنك العثور على أحبائك على الفور بالإضافة إلى قنواتك المفضلة يمكنك أيضًا تثبيت الدردشات للعثور على الدردشات المهمة أعلى الشاشة.

2 – مشاركة شاشة الفيديو:

باضافة هذه الميزة الرائعة أصبح تليجرام متفرد بمزاياه عن باقي التطبيقات، حيث يتيح لك تليغرام مشاركة شاشة جهازك أثناء مكالمة فيديو هذه الميزة متاحة فقط مكالمات الفيديو الجماعية تحتاج فقط إلى بدء مكالمة فيديو ثم النقر على الزر ثلاثي النقاط الموجود في مساحة “محادثة الفيديو” سيعرض تليغرام بعد ذلك بعض الخيارات، والتي تحتاج إلى تحديد مشاركة الشاشة منها، سيعرض التطبيق بعد ذلك شاشتين صغيرتين، إحداهما لمشاركة الشاشة والأخرى ستظهر وجهك. يمكنك النقر نقرًا مزدوجًا فوق أي منهما للحصول على عرض أكبر. عملية تصغير الشاشة متشابهة.

3 – التخزين السحابي للملفات الكبيرة:

تليجرام متفرد بهذه الميزة عن واتساب فهو برنامج مراسلة قائم على السحابة يمكن للأشخاص الوصول إلى رسائلهم من عدة أجهزة في وقت واحد، بما في ذلك الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر حيث يوجد أيضًا قسم شخصي “الرسائل المحفوظة” في التطبيق، والذي يتيح لك استخدامه كمفكرة. يمكن للمستخدمين تدوين الرسائل المهمة أو حفظ الصور وسيتم نسخها احتياطيًا على سحابة تليغرام الآمنة، تظهر هذه الميزة عند زيارة القائمة الموجودة في أعلى الجانب الأيسر من الشاشة يمكن الوصول إلى ميزة الرسائل المحفوظة على هاتفك وجهاز الكمبيوتر المحمول وأي جهاز آخر تم تسجيل الدخول إليه من حسابك يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو وملفات عالية الدقة تصل إلى 2 جيجابايت لكل منها، وهو أمر غير ممكن على واتساب.

4 – جدولة الرسائل:

تليجرام يمتاز بهذه الميزة النادرة حيث ما تجدها في تطبيقات المراسلة الشائعة مثل واتساب يمكن لمستخدمي تلغرام جدولة الرسائل، وتعديلها في أي وقت يريدون، الحد الأقصى للوقت الذي تحصل عليه لتحرير رسائلك النصية هو يومين بعد إرسالها الميزة متاحة لكل من الدردشات الخاصة والمجموعات. لجدولة رسالة على تليغرام، تحتاج أولًا إلى كتابة رسالة ثم الضغط لفترة طويلة على أيقونة الإرسال سيعرض لك تليغرام بعد ذلك خيار جدولة الرسالة، والذي تحتاج إلى النقر عليه لضبط الوقت واليوم.

5 – أرشفة الدردشات:

من الجدير بالذكر حيث يتيح لك واتساب أرشفة الدردشات، لكن تلغرام يوفر طريقة أفضل للوصول إلى الدردشات المخفية على واتساب، تحتاج إلى التمرير حتى نهاية نافذة الدردشة للعثور على قسم الأرشيف لا توجد طريقة فورية للعثور على هذا القسم أما تلغرام، ويتيح لك الوصول إلى مربع الأرشيف بمجرد التمرير لأسفل مرة واحدة في القائمة الرئيسية سيظهر مربع الأرشيف تلقائيًا أعلى الشاشة ويختفي تلقائيًا عند التمرير لأسفل قليلً