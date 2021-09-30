نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على واتسآب قريبا 5 ميزات جديدة تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد طول إنتظار عن الإعلان عن طرح ميزات جديدة على واتس أب فقد أعلن المسئولين بشركة واتس اب عن طرح 5 ميزات لمستخدمي التطبيق ولكي يكون تطبيق واتساب دائما في المقدمة ويحافظ على تنافسية مع التطبيقات الأخرى، حيث يعمل تطبيق واتسآب WhatsApp، على طرح مجموعة جديدة من الميزات التي من المتوقع إطلاقها في المستقبل القريب، حيث تخطط الشركة لإضافة خيار جديد لميزة آخر ظهور على التطبيق، وميزة أخرى أخرى إخفاء المحادثات، بالإضافة إلى صفحة معلومات للمجموعات معاد تصميمها، وقد ذكرت بعض المواقع المتخصصة أنه من بين الميزات المتطورة التي من المتوقع أن يحصل عليها مستخدمو واتسآب، قبل نهاية العام الجاري، من بينها خاصية قد تسمح لك بإرسال مقاطع فيديو أو صور عالية الدقة.

5 ميزات جديدة يحصل عليها تطبيق واتسآب قريبا:

1.خيار جديد لآخر ظهور Last Seen:

ميزة تجعل من تطبيق واتساب بعد طرحها في المستقبل القريب أنه دائما يمتاز بما هو جديد عن باقي التطبيقات الأخرى، سيضيف واتسآب القدرة على إخفاء آخر ظهور جهة اتصال محددة، وقد تم رصد الميزة بواسطة بعض المواقع المتخصصة، ومن المتوقع أن تصل قريبًا إلى الإصدار المستقر لمستخدمي iOS و أندرويد، حيث ستقدم خدمة المراسلة ضمن إعدادات الخصوصية بالتطبيق خيارا جديدا يسمى “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء”، وسيسمح الخيار الجديد للمستخدمين بتمكين آخر ظهور لجهات اتصال معينة، ستكون هذه الميزة مفيدة عندما لا تريد أن تظهر لبعض الأشخاص آخر مرة كانت فيها متصلاً بالإنترنت على واتسآب.

2. اختفاء الدردشات:

يعمل واتسآب على ميزة دردشات جديدة مختفية، وقد تكون مفضلة ومحببة لدى الكثير من محبي الدردشة والكثير يفضلون إخفاء الدردشة لهم ولأسرهم وسيكون هذا الوضع متاحًا لكل من الدردشات الفردية والمجموعات على واتسآب، وهذه الميزة هي توسيع لميزة الرسائل المخفية الموجودة حاليا، وستتحول الميزة الجديدة سلاسل المحادثات الجديدة تلقائيا إلى دردشة سريعة الزوال بعد فترة قصيرة من الوقت.

3. محرر رمز المجموعة “صفحة معلومات معاد تصميمها”:

عمل خبراء واتساب على تجربة هذه الميزة وبعد التأكد من عملها بطريقة جيدة أصبح من المتاح تعميمها على كل مستخدمي الواتساب، وتعمل خدمة المراسة المملوكة لشركة فيسبوك، على ميزة محرر رمز المجموعة الجديدة، والتي تم رصدها في الإصدار التجريبي من التطبيق على أندرويد، وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بإنشاء رموز بسرعة للمجموعات، عندما لا يكون لديهم صورة، وكما يحصل المرء أيضًا على خيار لاختيار لون خلفية الرمز، ويوفر واتسآب رموز تعبيرية وملصقات كخيار، وقد يرى مستخدمو واتسآب إعادة تصميم جديدة لصفحة معلومات المجموعة، وقد يرى المستخدمون أزرار الدردشة والاتصال في الأمام والوسط، وقد تم رصد إعادة التصميم هذه في الإصدار التجريبي لنظام التشغيل iOS، ويوفر واتسآب أزرارًا أكبر للدردشة ومكالمات الصوت والفيديو، وقد يتمكن المسؤولون من مشاركة رابط الدعوة أيضا.

4.إرسال مقاطع فيديو أو صور عالية الدقة:

هذه الميزة يبحث عنها الكثيرون حيث تعد من أهم مزايا التطبيق وهو ارسال مقاطع فيديو بحجم كبير على التطبيق من خلال الدردشة حيث يقوم واتسآب بضغط مقاطع الفيديو والصور بشدة لمساعدة المستخدمين على إرسالها بسرعة إلى جهات الاتصال الخاصة بهم، حيث ستقدم الشركة قريبًا ميزة جديدة إلى التطبيق تتيح للمستخدمين تحديد جودة تحميل الفيديو أو الصورة، حيث سيتمكن المستخدمون قريبًا من الاختيار بين وضع “أفضل جودة” ووضع “توفير البيانات” والوضع التلقائي الذي سيحدد جودة مقاطع الفيديو التي تشاركها.

5. تحويل الصور إلى ملصقات:

ميزة مفضلة ومحببة لدى عشاق استخدام واتساب حيث يعمل تطبيق المراسلة يخطط لإضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تحويل صورهم إلى ملصقات، وعندما يتم طرحها للمستخدمين، سيرون رمز ملصق جديد بجوار شريط التسمية التوضيحية عند تحميل صورة جديدة على التطبيق، وسيرسل واتسآب الصورة كملصق وليس كصورة عادية.