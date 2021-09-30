نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات سيارة فيراري 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات سيارة فيراري 2021 قبل أن نتكلم عن السيارة الفراري سعرها ومواصفاتها يجب أن نتعرف على اصل صناعتها أولاً، إذا يمكن أن نقول فيراري هي شركة إيطالية لصناعة السيارات الرياضية,ومقرها الرسمي إيطاليا وبالتحديد مارانيلو,ومؤسس الشركة هو انزو فيراري عام 1947 وتعتبر العلامة التجارية عند الإيطاليين هي الأكثر شهرة في تاريخ السيارات.

مواصفات سيارة فيراري

فيراري روما 2021 تم إطلاقها في حفل حصري إيطاليا,سيارة فيراري روما هي من فئة الجي تي الرياضية الخارقة شديدة التقنية وتعمل بنظام الدفع الخلفي للعجلات تم تقديمها لأول مرة في نوفمبر 2019 وقامت الشركة على العمل على تطويرها وتطوير التقنيات وتحسين مستويات الأداء بها,وتعد شركة فيراري من افضل الشركات التي تصنع أفخم السيارات حيث تتمتع فيراري رومات الجديدة بعدة مزايا عما سبق في التحديثات الأخيرة.

سيارة فيراري روما 2021

هي من السيارات التي تجسد الأسلوب الإيطالي الفخم,وتسمي باسم عاصمة البلاد وتتمتع بالأناقة و الصلابة والقوه والتقنيات الأخرى وتتمتع بمزايا الآمان ومرونة الأداء,مع الحفاظ على أصالة التصميم.

ونتحدث عن مواصفات فيراري روما بالتفصيل

التصميم الخارجي

التصميم الخارجي حصل علي بعض التحديثات وقد أخذ الشكل الخارجي الشكل الكوبية.

تتميز بتصميم خارجي ضخم وهادي يجسد الحياة بروما بالقرن الماضي بمظهر رياضي وسلس.

الأمان والسلامة

تمتاز بتقنية الأمان والسلامة والمرونة العالية لتجنب المخاطر أثناء القيادة وذلك لوجود الأنظمة المساعدة للسائق.

التقنيات والتجهيزات

بها العديد من وسائل الاتصال وحزمه مطورة من التقنيات ووسائل الترفيه.

السيارة بها العديد من التجهيزات الإضافية مثل الغطاء لعزل الصوت والحرارة.

التصميم الداخلي

التصميم الداخلي يتمتع بها أجزاء منفصله لكل من السائق والراكب حيث تم تزويدها بشاشة وسطية مركزية تعمل باللمس.

مزودة داخليه واسعه بالإضافة إلى صفين من المقاعد لاتساع اربع أشخاص مصنوعة من خامات عالية الجودة تجمع بين الراحة والعملية.

المواصفات الميكانيكية

يوجد بها محرك فيراري بورتوفينو وهو محرك ثماني أسطوانات على شكل V.

يمكنها التسارع من الثبات إلى 100كم في الساعة.

تمتع هذه السيارة بالكفاءة في استهلاك الوقود وتعمل بأفضل معدلات اقتصاد الوقود.

سعر سيارة الفيراري 2021

سعر سيارة فيراري بوروسانجوي لأول مرة في وقت ما من العام المقبل بسعر يبدأ علي الأرجح 250000 دولار أي أكثر بنحو 30000 دولار من فيراري روما وتستمد هذه قوتها من محرك V8.