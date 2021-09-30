نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التعرف على هاتف أيفون الأصلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعرف على هاتف أيفون الأصلي، يقوم بعض الأشخاص ببيع هواتف الأيفون المغشوشة على أنها الهواتف الأصلية ولا يدري المشتري صاحب الهاتف ذلك إلا عندما يصيب الهاتف خطب ما ويضطر إلى تصلحيه أو قد لا يعلم أبدًا أن الهاتف الذي يملكه هاتف مغشوش، وأكثر عمليات النصب تلك عند شراء هاتف من مكان غير موثوق ولكن للتغلب على هذا الأمر وجدت عدة طرق من أجل التعرف على هاتف أيفون الأصلي وهي طرق بسيطة ومميزة للهاتف تعرفوا عليها معنا.

طرق التعرف على الأيفون الأصلي وغير الأصلي

هناك أكثر من طريقة حددتها شركة آبل من أجل التفرقة بين هواتف أيفون الأصلية وغير الأصلية مثل:

الرقم التسلسلي لهواتف أيفون الأصلية المميز من الشركة. مؤشرات النظام مثل المساحة وتطبيق سيري وأي تيونز. مؤشرات الأداء والمهمات التي يقوم بها الهاتف.

علامات التمييز بين هاتف أيفون الأصلي والمزيف

رقم تسلسل هاتف أيفون

بعدما انتشر الكثير من هواتف أيفون المغشوشة والغير أصلية قررت شركة آبل تمنح لكل هاتف من هواتفها رقم تسلسل خاص بالشركة لكي يتمكن العميل من التأكد من خلاله بأن الهاتف أصلي وجاءت تلك الخطوة لكي تقوم الشركة بإنقاذ سمعتها من الإشاعات، ولهذا ساعد الرقم التسلسلي في تمييز كل هاتف ويمكن للمشتري أن يتأكد منه قبل الشراء حيث يتكون من 15 رقم ومن خلاله يقوم المشتري بمعرفة بيانات الهاتف من خلال قاعدة بيانات شركة آبل.

براغي الأمان

من المؤشرات المادية التي تميز هواتف أيفون حيث تشبع البراغي وعددها خمس براغي تحمي الهاتف وهي ما لا يوجد في الهواتف الغير الأصلية حيث يوجد بها مسامير لولبية.

شاشة ريتينا بكسل

حيث أن شاشة هاتف أيفون الأصلي نوعها ريتينا بكسل جودتها عالية الكثافة تظهر الألوان والصور بوضوح أما الهاتف الغير أصلي فتكون الصورة باهتة وغير واضحة.

شعار شركة آبل

لهواتف أيفون شعار خاص مميز بهم لشركة آبل يتواجد في الهواتف الأصلية إذا لم يوجد فإن الهاتف غير أصلي، وقد يوجد ويكون مزور وللتأكد منه يتم الفرك بالإصبع جيدًا سنجد أن ملمسه غير ملمس شعار الهاتف الأصلي.