أسعار هواتف شاومي الجديدة في السعودية 2021

أسعار هواتف شاومي في السعودية، تمكنت شركة شاومي من أن تضع اسمها بين أكبر شركات الهواتف والتقنية في العالم أجمع وفي العالم العربي بشكل أخص، وقامت بتوفير الكثير من الهواتف التي تمتاز بأكثر من ميزة وخاصية لا تقبل المنافسة بين هواتف الشركات الأخرى، حيث تعتمد هذه الهواتف على الذكاء الاصطناعي المطور لتقديم أفضل الخدمات الذكية بالهواتف، وتتصدر هواتف شاومي الكثير من عمليات البيع في الدول العربية لهذا نقدم لكم اليوم أحدث أسعار هواتف شاومي في السعودية لعام 2021.

أسعار تليفونات شاومي الجديدة بالسعودية

تمكنت المنافسة الشرسة بين كبرى شركات التقنية المعروفة من جعل هواتف شاومي بسعر مناسب لجميع الفئات سواء في مصر أو في المملكة العربية السعودية، لأن جميع الشركات تسعى لبيع منتجها للجميع لهذا عليها أن توفره بسعر منخفض وتقوم شركة شاومي بفعل ذلك من خلال السعر المقدم على جميع الهواتف، مع العلم أن أسعار تلك الهواتف بشكل عام ما بين الانخفاض والارتفاع من فترة لأخرى وفقًا لسوق العرض والطلب.

سعر هاتف ريدمي نوت 10 G5

من الهواتف المعروفة بمواصفاته المتطورة والحديثة فإن مزايا ريدمي نوت 10 G5 هي:

شاشة الهاتف كبيرة الحجم حجمها 6.5 بوصة.

منه نسخة سرعتها أربعة جيجا رام مع مساحة داخلية 128 جيجا بايت ونسخة أخرى سرعة ست جيجا رام والمساحة الداخلية 256 جيجا بايت.

بطارية ريدمي نوت 10 قوية سعتها تصل حتى خمسة آلاف مللي أمبير لذلك فهو الأفضل في فئته.

كاميرا السيلفي جودتها ثمانية ميجا بكسل أما الكاميرا الخلفية جودتها 48 ميجا بكسل والثانية 2 ميجا بكسل والثالثة 2 ميجا بكسل.

سعر الهاتف 845 ريال سعودي للنسخة الأقل.

سعر هاتف شاومي مي 11

الهاتف ضمن فئة رائعة وفاخرة من هواتف شاومي مزاياه: