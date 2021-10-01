التسوق عبر الإنترنت في تركيا 2022 وأشهر مواقع الشراء وأنت في بيتك

التسوق عبر الإنترنت في تركيا 2022 ، قد يرغب البعض في التسوق من تركيا عبر الإنترنت ولكنهم لا يعلمون كيف يمكن القيام بذلك خاصة أن أغلب المواقع التركية لا تقوم بتفعيل طريقة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وهذا مما يصعب عملية الشراء لذلك سنتحدث من خلال هذا المقال بشكل أكثر استفاضة عن هذا الموضوع.

التسوق عبر الإنترنت في تركيا 2022

نظرًا للتطور التكنولوجي وإمكانية الحصول على أي شيء من خلال الإنترنت.

أصبح هناك مواقع متخصصة في بيع جميع المنتجات المتوفرة في السوق المحلي التركي يمكن للأتراك وغيرهم الحصول عليها.

وعادًة ما يلجأ المواطنين إلى التسوق من خلال الإنترنت لما له من مميزات تتمثل في الأسعار المنخفضة.

السرعة في الحصول على المنتجات، الحصول على منتجات تركية وانت خارج تركيا.

القدرة على المقارنة بين الأسعار والتعرف على الأفضل من حيث الجودة.

أشهر مواقع التسوق عن طريق الإنترنت في تركيا

هناك عدد كبير من المواقع المتخصصة في بيع كل ما يتم تصنيعه داخل تركيا بأسعار مميزة وإمكانية الشحن إلى أي بلد أخرى.

ويعتبر من أهم هذه المواقع وأشهرها على الإطلاق هو موقع trendyol.

يمكن أيضًا استخدام المواقع التالية:

اولا:- موقع n11.

ثانيا:- موقع gittigidiyor.

ثالثا:- موقع vatan.

رابعا:- موقع modanisa.

كيفية التسوق من تركيا عبر الإنترنت