تكنولوجيا تطبيق واتساب بلس الازرق 2021 وكيفية الحصول على هذا التطبيق واهم مميزاتة

يعد تطبيق الواتساب ، من اهم التطبيقات التى توجد فى العالم من حيث المراسلة ، فيصل مستخدمى تطبيق الواتساب حاليا أكثر من عدد 2 مليار مستخدم نشط يوميا ، وعندما تم انتشار تطبيق الواتساب على مستوى العالم ، تم ظهور العديد من التطبيقات المعدلة له والتى من خلالها تم اضافة بعض الاضافات والتي يتم يقوم بمطالبتها هم من مستخدمي هذا التطبيق ويتوفر من هذه النسخ المعدلة تطبيق واتس اب بلس الأزرق ، حيث انه يعد من افضل النسخ المعدلة من حيث خدمة التراسل الفورى ويضم كذلك الكثير من المميزات التى تم اضافتها .

لنتعرف سويا على تطبيق واتس اب بلس الأزرق 2021

تطبيق واتس اب الازرق يوفر العديد من المزايا ومن اهمها اضافة اكثر من إعدادات الخصوصية وايضا الكثير من المميزات الاخرى التى اعجب بها الكثير من مستخدمى تطبيق الواتساب ومن أهمها ما يلى :

يتيح تطبيق الواتساب بأن يقوم بتغيير ألوان التطبيق وايضا لون الخلفية الخاصة بالتطبيق .

يستطيع تطبيق الواتساب توفير ميزة إخفاء المحادثات وايضا اخفاء الحالة الخاصة بـ جاري الكتابة .

يقوم التطبيق باضافة ميزة اخرى وهى اخفاء حالة التسجيل من هذا التطبيق الجديد ويوفر ايضا ميزة انه يمكن لمستخدميه الاستخدام عن طريق الويب .

عندما يتم التحديث الجديد يتم من خلالة انشاء اكثر من حساب على تطبيق الواتساب ولم يتم تقييده برقم واحد .

تطبيق الواتساب يقدم لمستخدميه ميزة خاصة بمقاطع صوتية قد يصل حجمها الى 100 ميجابايت.

المميزات الخاصة بتطبيق واتساب بلس الازرق