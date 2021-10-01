نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكنولوجيا تطبيق واتساب بلس الازرق 2021 وكيفية الحصول على هذا التطبيق واهم مميزاتة في المقال التالي
يعد تطبيق الواتساب ، من اهم التطبيقات التى توجد فى العالم من حيث المراسلة ، فيصل مستخدمى تطبيق الواتساب حاليا أكثر من عدد 2 مليار مستخدم نشط يوميا ، وعندما تم انتشار تطبيق الواتساب على مستوى العالم ، تم ظهور العديد من التطبيقات المعدلة له والتى من خلالها تم اضافة بعض الاضافات والتي يتم يقوم بمطالبتها هم من مستخدمي هذا التطبيق ويتوفر من هذه النسخ المعدلة تطبيق واتس اب بلس الأزرق ، حيث انه يعد من افضل النسخ المعدلة من حيث خدمة التراسل الفورى ويضم كذلك الكثير من المميزات التى تم اضافتها .
لنتعرف سويا على تطبيق واتس اب بلس الأزرق 2021
تطبيق واتس اب الازرق يوفر العديد من المزايا ومن اهمها اضافة اكثر من إعدادات الخصوصية وايضا الكثير من المميزات الاخرى التى اعجب بها الكثير من مستخدمى تطبيق الواتساب ومن أهمها ما يلى :
- يتيح تطبيق الواتساب بأن يقوم بتغيير ألوان التطبيق وايضا لون الخلفية الخاصة بالتطبيق .
- يستطيع تطبيق الواتساب توفير ميزة إخفاء المحادثات وايضا اخفاء الحالة الخاصة بـ جاري الكتابة .
- يقوم التطبيق باضافة ميزة اخرى وهى اخفاء حالة التسجيل من هذا التطبيق الجديد ويوفر ايضا ميزة انه يمكن لمستخدميه الاستخدام عن طريق الويب .
- عندما يتم التحديث الجديد يتم من خلالة انشاء اكثر من حساب على تطبيق الواتساب ولم يتم تقييده برقم واحد .
- تطبيق الواتساب يقدم لمستخدميه ميزة خاصة بمقاطع صوتية قد يصل حجمها الى 100 ميجابايت.
المميزات الخاصة بتطبيق واتساب بلس الازرق
- عبر النسخة الجديدة يمكن مشاركة فيديو قد يصل مدته الى 7 دقائق بدلا من 30 ثانية فى الواتساب الاصلي ، ويوفر تطبيق الواتساب الازرق ارسال اكثر من 10 صورة مرة واحدة .
- عندما يقوم التطبيق بجدولة الرسائل لم يحتاج الى تطبيق اضافى ، ويقوم بالاحتفاظ بحالا جهات الاتصال ايا كانت مقاطع فيديو او صور .
- يقوم تطبيق واتساب بلس الازرق باستعادة الرسائل المحذوفة ، ويستطيع اخفاء قراءة الرسائل التى قد تم تسلمها المستخدم.
- أتاح تطبيق واتساب بلس الازرق لجميع مستخدميه ظهور الحساب متصلا ، حتى اذا لم يتم الاستخدام ويقوم بارسال الملفات الكبيرة والتى تكون عبارة عن مقاطع الفيديو او الصور أو التسجيلات الصوتية وقد يتم الحصول عليه عن طريق المتاجر الرسمية مثل جوجل بلاى .
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