نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن حمل تطبيق واتساب الأحمر 2021 تعرف على أهم مميزاته ورابط التحميل الخاص به في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق الواتساب ظهر لة العديد من التحديثات بعد ما كان يملك نسخة واحدة فقط وهى واتس اب الاخضر ، الذي ما زال سنوات كثيرة قادر على السيطرة على المحادثات الالكترونية وذلك بعد تطبيق الفيسبوك ، وتعتبر نسخة الواتساب هذا تكون ما بين واتساب الذهبى وايضا واتس اب بيزنس ، لحد ما تم وصولها الى الواتساب الأحمر ، ويعتبر هذا التطبيق مشابه لتطبيق الواتساب الاخضر ولكن يشمل العديد من المميزات اكثر من النسخ الاخرى .

ومن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام كيفية تحميل واتساب الاحمر واهم المميزات الخاصة به

تعرف على كيفية تحميل الواتساب مجانا

يتم تحميل تطبيق الواتساب بسهولة فإنه يتم بشكل مجانى من خلال الرابط الخاص بة ، وعندما يتم الدخول على رابط تحميل واتس اب الحمر يجب أن يتم اتباع التعليمات التي من خلالها تجعل هذا التطبيق جاهز للعمل على الهاتف او اللاب توب وذلك باتباع هذة الخطوات :

الخطوة الأولى : يجب على جميع مستخدمي التطبيق ان يتم الدخول على رابط تحميل واتس اب ، وتعد هذه النسخة مختصة بالأجهزة التى سوف تعمل بنظام الاندرويد . الخطوة الثانية : ولكل من يريد تحميل رابط الواتساب يقوم بالضغط على الخانة الخاصة بالتحميل ومن الممكن أن يتم العثور عليها فى منتصف الصفحة . الخطوة الثالثة : وبعد ذلك عندما يتم ظهور التطبيق على الهاتف ، يجب أن يتم فتحه ثم ادخال رقم الخط الخاص بالمستخدم .

المميزات الخاصة بتطبيق واتساب الاحمر

يمتلك تطبيق الواتساب الأحمر الكثير من المميزات ، فأن تطبيق الواتساب الأحمر يعمل على توفير الخدمة الخاصة بالاتصال الجماعي بجهات الاتصال التى توجد فى التطبيق ، فأن تطبيق الواتساب الاحمر يمكن ان يتم استخدامه على الكمبيوتر وليس الهاتف فقط ويقدم ايضا العديد من المميزات وهى ما يلى :