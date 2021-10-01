نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث تردد لقناة ماجد الفضائية للأطفال 2021 على النايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ماجد هو الأكثر بحثاً سواء كان على جوجل بين أولياء الأمور وبالتحديد الأمهات، والسبب في ذلك المحتوى المقدم في هذه القناة التي يمكن وصفها بالرائعة والمناسب بقدر كبير لعقلية الأطفال ومساعدتهم في إنماء المهارات، وقد يكون امتلاك القناة لشركة إنتاج تقوم بصنع الأفلام أهم أسباب النجاح وهذا موجود لدى قناة ماجد، حيث حققت تلك القناة شعبية كبيرة بين الأطفال، نظراً لمحتواها المتميز، حققت نجاحاً باهراً على مستوى قنوات الأطفال الحالية، تابعونا من خلال مقالنا هذا للتعرف على تردد قناة ماجد الفضائية 2021.

قناة ماجد الفضائية

هي واحدة من ضمن قنوات عربية لا يمكن الإغفال عن وجودها في قائمة قنوات الكرتون في جهازك، بالرغم من عدم وجود تاريخ طويل لها فهي تبث منذ سبع سنوات إلا أن المحتوى المذاع تعطي لها أفضلية في المشاهدة.

تردد قناة ماجد

تذاع القناة على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات وفي كلتا الحالتين الجودة تكون رائعة، وتبث المحتوى دون فواصل إعلانية حتى لا يمل منها المشاهد، فتعرض العديد من الأفلام الكرتونية المتميزة والرسوم المتحركة.

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11804

معدل ترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

يمكن متابعة القناة أيضاً على نايل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

أفلام تعرض على قناة ماجد

معروف أن هدف قنوات الكرتون هو جذب الأطفال لها وهذا لن يحدث ما لم يوجد اهتمام بمعرفة ما هي الأنواع المفضلة لمشاهدتها، لكن قناة ماجد اهتمت بل وسعت لامتلاك شركة في حال كان هناك محتوى يستحق الصنع، كذلك عند النظر في محتوى القناة نجد أن الغالبية هي أفلام من صنع وإنتاج عربي، وهذا مناسب تماماً لبيئة الطفل على عكس الأفلام الأجنبية ومن هذه الأفلام كرتون النقيب خلفان، مدرسة البنات، ماجد ، كسلان ومنصور، بينما هناك أفلام أجنبية مثال كرتون مولان.

الترفيه شئ أساسي في وقت الطفل وبالتالي يجب التأكد من مصدره وأنه يغذي عقل الطفل بأشياء إن لم تكن مفيدة لا يحب أن تكون ضارة وهذا ينطبق على قناة ماجد.