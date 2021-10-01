تحديث واتساب الجديد 2022 بالخطوات ومميزاته

يعد تطبيق الواتساب في هذه الآونة من أهم التطبيقات بحثاً التي تتعلق بالمراسلة الفورية، فقد أعلن تطبيق الواتساب من خلال إدارة التكنولوجيا من خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” عن عدداً من التحديثات التي يتميز بها التطبيق، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا كافة التحديثات الجديدة 2022 على تطبيق الواتساب، ونظراً لتساؤل مستخدميه حول كيفية حظر الأشخاص من على الواتساب في نظام الأيفون والأندرويد بالخطوات، وكيفية تحديث التطبيق بالخطوات.

تحديث واتساب الجديد 2022 بالخطوات:

شهدت هذه الأيام تحديث في عدة من التطبيقات التي تدخل في المراسلة الفورية، ومن ضمن هذه التطبيقات تطبيق الواتساب باعتباره أكثر التطبيقات أماناً، فقد أعلن عن تحديث جديد 2022 يضم العديد من المميزات التي يمكن الاستفادة من خلالها، ونظراً لتساؤل المستخدمين عن كيفية التحديث نعرض لكافة متابيعنا خطوات التحديث وهي:

الدخول على جوجل بلاي البحث عند أيقونة “البحث” وكتابة تطبيق واتساب WhatsApp اختيار أيقونة تحديث

كيف تعرف إنك محظور على الواتساب

في حالة عدم إمكانية رؤية صورة الملف الشخصي لشخص ما

لم يعد يإمكانك معرفة “آخر ظهور لجهة اتصال.

الرسائل التي تقوم بإرسالها لا تحصل على علامتين ونجد أن العلامة صح واحدة

لا يمكن لمكالمتك أن تصل على واتساب إذا يتم قطع الاتصال على الدوام

خطوات حظر شخص من واتساب على الأندرويد أو الأيفون:

فتح تطبيق واتساب على الهاتف سواء نظام الأندرويد أو الأيفون

الضغط على أيقونة ثلاث نقاط أعلى يمين الواجهة

الضغط على الإعدادات

ابحث عن “الحساب” ثم الضغط على أيقونة الخصوصية

جهات الاتصال المحظورة

مميزات واتساب الجديدة: