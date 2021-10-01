نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث واتساب الجديد 2022 بالخطوات ومميزاته في المقال التالي
يعد تطبيق الواتساب في هذه الآونة من أهم التطبيقات بحثاً التي تتعلق بالمراسلة الفورية، فقد أعلن تطبيق الواتساب من خلال إدارة التكنولوجيا من خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” عن عدداً من التحديثات التي يتميز بها التطبيق، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا كافة التحديثات الجديدة 2022 على تطبيق الواتساب، ونظراً لتساؤل مستخدميه حول كيفية حظر الأشخاص من على الواتساب في نظام الأيفون والأندرويد بالخطوات، وكيفية تحديث التطبيق بالخطوات.
تحديث واتساب الجديد 2022 بالخطوات:
شهدت هذه الأيام تحديث في عدة من التطبيقات التي تدخل في المراسلة الفورية، ومن ضمن هذه التطبيقات تطبيق الواتساب باعتباره أكثر التطبيقات أماناً، فقد أعلن عن تحديث جديد 2022 يضم العديد من المميزات التي يمكن الاستفادة من خلالها، ونظراً لتساؤل المستخدمين عن كيفية التحديث نعرض لكافة متابيعنا خطوات التحديث وهي:
- الدخول على جوجل بلاي
- البحث عند أيقونة “البحث” وكتابة تطبيق واتساب WhatsApp
- اختيار أيقونة تحديث
كيف تعرف إنك محظور على الواتساب
- في حالة عدم إمكانية رؤية صورة الملف الشخصي لشخص ما
- لم يعد يإمكانك معرفة “آخر ظهور لجهة اتصال.
- الرسائل التي تقوم بإرسالها لا تحصل على علامتين ونجد أن العلامة صح واحدة
- لا يمكن لمكالمتك أن تصل على واتساب إذا يتم قطع الاتصال على الدوام
خطوات حظر شخص من واتساب على الأندرويد أو الأيفون:
- فتح تطبيق واتساب على الهاتف سواء نظام الأندرويد أو الأيفون
- الضغط على أيقونة ثلاث نقاط أعلى يمين الواجهة
- الضغط على الإعدادات
- ابحث عن “الحساب” ثم الضغط على أيقونة الخصوصية
- جهات الاتصال المحظورة
مميزات واتساب الجديدة:
- إضافة العديد من الرموز التعبيرية والايموجي المختلفة.
- إضافة عدد من الخيارات المختلفة.
- تصميم إعدادات وستايلات جديدة للتطبيق.
- التحكم في ألوان مظهر التطبيق.
- خفاء الحالة لكافة الأصدقاء.
- إخفاء علامة قراء الرسائل “الصحين الأزرق”.
- إخفاء حالة الكتابة أو التسجيل.
- إخفاء الميكروفون الأزرق، وإخفاء حالة العرض الخاصة بك.
- إضافة العديد من الملصقات المختلفة.
- إضافة العديد من الخلفيات المختلفة.
- الرد التلقائي في حالة وجود واتس اب بيزنس.
- تخصيص شاشة المحادثات والدردشات.
- رفع فيديوهات بحجم يصل إلى 50 ميجا بايت.
- مشاركة صور عالية الجودة.
- مشاركة أصوات بحجم 100 ميجا بايت.
- العمل على تعديل جودة الصور قبل مشاركتها.
- مشاركة فيديو أكبر من 30 ثانية وحتى 7 دقائق.
- التحكم في خطوط التطبيق بالكامل.
- الحصول على نسخة احتياطية كاملة واستعادتها في أي وقت
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