نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضبط تردد قنوات SSC الرياضية السعودية على النايل سات وعربسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات SCC الرياضية السعودية، تعد من أكثر القنوات بحثاً على شبكة الانترنت من قبل محبي وعشاق كرة القدم ليس في السعودية وحدها بل في مختلف أنحاء العالم، حيث أنها الناقل الحصري لمباريات ومسابقات الدوري السعودي للمحترفين، والذي يعد من أقوي وأهم المسابقات الرياضية في المنطقة العربية، لأنه يضم نخبة متميزة من أمهر اللاعبين.

تردد قنوات SSC الرياضية السعودية على النايل سات وعربسات

تقوم قنوات SCC الرياضية السعودية بنقل العديد من المسابقات والبطولات العالمية في مجال كرة القدم، كما تقوم بتغطية أغلب الأحداث الرياضية التي تجري داخل المملكة أو خارجها، فقد استطاعت الحصول على حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، ودوري أبطال أسيا، ومباريات المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، ويمكن ضبط ترددات قنوات SSC الرياضية السعودية وذلك كما يلي:-

القمر الصناعي التردد الاتجاه معدل الترميز التصحيح نايل سات 12523 عمودي 27500 3/4 عربسات، بدر6 12418 أفقي 27500 3/4

وقد بدأت مجموعة قنوات SSC في الانطلاق في أغسطس الماضي، وهي تعد نتاج التعاون ما بين شركة الرياضية السعودية ومجموعة قنوات أم بي سي، وتقوم بنقل كافة المباريات في الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي وكأس الملك.

كذلك فقد استطاعت خلال هذا العام في الحصول على حقوق بث كافة مسابقات الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، وبشكل حصري، وبهذا فإنه سوف يكون لها الحق في بث مباريات كأس أمم أسيا، ودوي أبطال آسيا.. إلخ.

وهي تتكون من عدة محطات تتكون من 11 قناة فضائية، على النحو التالي:- SSC1 SD- SSC1 HD – SSC2 HD- SSC3 HD – SSC4 HD… إلخ.

ويتميز الجمهور السعودي بحبه وشغفه بمتابعة مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، حيث لا تخلوا كافة مبارياته من الدقة والاثارة الكروية، كذلك يتابع الجمهور السعودي بعشق كافة مباريات المنتخب السعودي سواء في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة، أو في دوري كأس أمم آسيا، ويوجد بالدوري السعودي تشكيله متنوعة من اللاعبين من ذوي المهارات العالية التي قلما أن تتواجد في أي دوري أخر، حيث يفضل العديد من اللاعبين سواء في المنقطة العربية أو خارجها الاحتراف واللعب ضمن صفوف أندية الدوري السعودي للمحترفين.