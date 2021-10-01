نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل تطبيق الواتساب الذهبي وأهم المميزات الخاصة به في المقال التالي
يعتبر الواتساب الذهبي من أهم التطبيقات التي تتوفر لدينا، حيث إنه يمتلك العديد من المميزات الجديدة والمتطورة والتي تكون معدلة من الواتساب الرسمي، فإن هذا التطبيق أتاح بصورة كبيرة وانتشر بين مستخدمية بأكبر سرعة ويحتوي على العديد من الخيارات المختلفة والمتنوعة في الدردشة بين الأفراد وذلك في أنحاء دول العالم .
تعرف على الواتساب الذهبي
يعد تطبيق الواتساب الذهبي التطبيق الأول في العالم كله، حيث يقوم مستخدميه بالقيام بالدردشة وأيضا التواصل الاجتماعي وذلك بكل سهولة، فإن هذا التطبيق يتم اعتماده فقط على كيفية إجراء المراسلات الفورية وأيضا تبادل المقاطع الصوتية والصور والفيديوهات، فإن الفرق قد يكون شاسع بين تطبيق الواتساب الذهبي والواتساب الأخضر، ولكن مازال محتفظاً بأن يتم استخدامه كالدردشة باستخدام أيضا الميزات الجديدة التي لا تظل متوفرة في تطبيق الواتساب الرسمي.
المميزات الخاصة بتطبيق الواتساب الذهبي
- يوفر تطبيق الواتساب الذهبي خاصية الإخفاء بأن يقوم بإخفاء إنه متصلاً حالياً.
- أيضاً يوفر الإخفاء لمشاهدة الحالة لجميع الأصدقاء وأيضا الأقارب .
- يوفر ميزة بإنه يقوم بتحميل الحالات التي يستطيع الأصدقاء بتنزيلها .
- يوفر أيضا بأن يقوم الشخص بوضع فيديو على الحالة الخاصة به وقد يتعدى الثلاثين ثانية .
- يمكن إعادة إرسال أي رسالة لعدد معين من الأشخاص وقد يتجاوز ال 200.
- يستطيع مستخدميه هذا التطبيق بإيقاف الإنترنت من تطبيق الواتساب فقط مادام مزعجاً لمستخدميه، وذلك عن طريق استخدام للأيقونة الخاصة بوضع الطيران التي توجد في أعلى التطبيق .
- يمكن للأفراد بإرسال رسالة جديدة لرقم لم يعد مسجلاً على الهاتف .
- وفر ميزة أخرى وهي ميزة الوضع الليلي التي لم تعد متاحة في جميع التطبيقات في الوقت الحالي.
- عندما يقوموا الأشخاص بإرسال الرسائل فلم يتم حذف أي رسائل أو حالات .
- قد يتم تعيين اشعارات وتعد مخصصة لكل محادثة .
- يوفر أيضا بإنه يقوم بتخصيص رسالة جماعية لمجموعة من الجروبات وذلك يتم في وقت واحد .
كيفية تحميل تطبيق الواتساب الذهبي
- أولا قد يتم الدخول من خلال محرك البحث جوجل ثم يتم كتابة اسم التطبيق ويتم ظهور رابط يقوم مستخدميه بالنقر عليه .
- بعد ما يقوم مستخدمي تطبيق الواتساب الذهبي النقر على الرابط يبدأ تحميل التطبيق في بضع دقائق .
- ثم يقوم مستخدميه بالدخول على الملف الخاص بالتطبيق في الهاتف حتى يتم تثبيته على سطح الهاتف .
- وأخيراً يتم إدخال رقم الهاتف وأيضا رمز التأكيد وذلك ليتمتع مستخدميه بمحتويات التطبيق والمميزات العديدة له .
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