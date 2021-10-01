تعرف على تحديث الواتساب الجديد 2021 وطريقة تشغيله على أكثر من جهاز للأندرويد

قد أتاح تطبيق الواتساب خاصية جديدة وهي بإنه يمكن فتح التطبيق على أكثر من جهاز ، وقد تم صدور لأنه قد تم تجربته على العديد من الأجهزة، وأن تحديث 2.0 multi_device قد أتى دعم لخاصية تعدد الأجهزة، ويوجد قيود لم يتستطيع هاتفك من خلالها استخدام تطبيق واتساب عن طريق حسابك الرئيسي، وانتقد مستخدمي تطبيق الواتساب ذلك لأنه لم يمكنه من توصيل أكثر من هاتف ذكي على رقم جوال واحد ، ذلك جاء التحديث الجديد الذي من خلاله يتيح لأي شخص إضافة هاتف ذكي واحد على أربعة أجهزة أخرى .

طريقة الانضمام إلى الإصدار التجريبي الخاص بالواتساب متعدد الأجهزة

أتاح تطبيق الواتساب بإنه يمكن استخدامه على أربعة أجهزة وذلك في وقت واحد، ولا يعني ذلك إنه يتم إبقاء الهاتف الخاص بك متصلاً بالإنترنت، ويظل ذلك عبر التحديث الخاص بتطبيق الواتساب على جهازك من خلال آخر إصدار متاحاً، وبعد ذلك يتم اعادة ربط أجهزتك بصورة بسيطة وخطوات سهلة .

طريقة تشغيل تطبيق الواتساب على أكثر من جهاز للأندرويد

أولاً قد يتم فتح تطبيق الواتساب من خلال هاتفك الخاص بك .

بعد ذلك يتم النقر على الثلاث نقاط الموجودة أعلى الشاشة .

قد يتم الضغط على الأجهزة المرتبطة .

ثم النقر على الإصدار التجريبي المتعدد الأجهزة .

عندما يتم النقر ، لا بد من اختيار الانضمام للإصدار التجريبي .

يقوم مستخدمي تطبيق الواتساب بربط أجهزته التي تصل إلى 4 أجهزة دون أن يبقى الهاتف متصلاً .

بعد ذلك يتم الانتقال على جهاز الكمبيوتر وذلك من استخدام مسح ضوئي للرمز المربع .

وأخيرا قد يتم الاقتران بجهاز الكمبيوتر وأيضا الأندرويد، وإذا لم يتم اسخدام الهاتف لأكثر من 14 يوم سوف يتم فصل الأجهزة.

تعرف على التحديث الخاص بواتساب الجديد 2021

قام تطبيق الواتساب بوضع شرح كامل عن كيفية الانضمام للإصدار التجريبي متعدد الأجهزة ، وعند تحديث تطبيق الواتساب ، يستطيع بإزالة حد الجهاز الواحد وذلك عن طريق استخدام wabetalnfo متعددة الأجهزة 2.0 ويكون الغرض منها إنه يظل فعال، ومن تحديثات الواتساب أيضاً إنه يمكن لمستخدميه ربط الجهاز الثانوي الخاص بهم أو الاحتياطي بالهاتف الرئيسي وذلك عبر استخدام خاصية whatsapp web ، ويعد الإصدار التجريبي للواتساب المتعدد الأجهزة متوافر بين مستخدميه وسهل في استخدامه.