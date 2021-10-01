نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 تطبيقات التي يمكنها مساعدتك في تحويل الصور إلى نص لنظام أندرويد Android في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الأشخاص يحتاجون إلى استخراج النصوص من الصور أو ملفات الـ PDF، وقد يلجأ إلى كتابة كل النصوص يدويًا، وهو أمر في غاية الإرهاق، لذلك إليك بعض التطبيقات التي يمكنها مساعدتك في تحويل الصور إلى نص مكتوب، وحيث أصبح بإمكان المستخدم الاستفادة من أكثر من تطبيق أو أداة لاستخراج النصوص من الصور وتحويلها إلى نص مكتوب، وهو ما يُعرف بـ OCR، حيث تتوفر مجموعة كبيرة من التطبيقات لهذا الهدف.

تطبيق Google Keep

يحتوي هذا التطبيق الممتاز من Google على بعض الحيل والاستخدامات الإبداعية، وهو لديه دعم مدمج لأداة التعرف الضوئي على الحروف OCR، لتحويل الصورة إلى نص مكتوب في هواتف Android اتبع ما يلي:

أضف ملاحظة جديدة واضغط على أيقونة +. حدد الصورة التي تريد تحويلها نص مكتوب. افتح الصورة، وانقر على القائمة الكاملة المكونة من ثلاث نقاط وحدد Grab image text. سوف يتم استخراج النص من الصورة في بضع ثوان.

تطبيق Text Fairy

هذا التطبيق هو طريقة أخرى جيدة لاستخراج النصوص من الصور لنظام الأندرويد، وهو قادر على التعرف على النص بأكثر من 50 لغة بما في ذلك الصينية واليابانية والهولندية والفرنسية، وفي البداية سوف يُطلب منك تنزيل اللغات المطلوبة عند تشغيل التطبيق لأول مرة، واحرص على ألا تقوم بتحميل صورة ملونة بشكل كبير لتحويلها إلى نص، حيث يواجه صعوبة في التعرف على الحروف الملونة وإليكم خطوات التشغيل:

اضغط على أيقونة الكاميرا لالتقاط صورة، أو فوق أيقونة المعرض لاستيراد صورة من الهاتف.

اختر الجزء الذي ترغب في مسحه ضوئيًا.

اضغط متابعة.

اختر لغة النص، ثم انقر فوق ابدأ.

سيتم استخراج النص ويمكنك الآن تعديله أو نسخه إلى أي مكان تريده.

تطبيق Office Lens

هذا التطبيق تابع لشركة Microsoft، والميزة الرئيسية الخاصة به هي القدرة على مسح المستندات ضوئيًا و رقمنتها، وهو أحد أفضل التطبيقات عندما يتعلق الأمر بالتعرف على النص من صورة، ولا يواجه مشكلة في التعرف على الحروف الملونة، وإليكم خطوات التالية: