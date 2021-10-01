هل جوالك منهم؟.. تطبيق واتسآب يحظر ملايين الهواتف من آيفون وأندرويد في هذا الموعد

في غضون أسابيع قليلة، سيبدأ تطبيق واتسآب إيقاف خدمته على ملايين الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي آي أوه إس وأندرويد، وبالتالي فإن أصحاب هذه الهواتف لن يكون أمامهم حل سوى شراء هواتف أخرى جديدة قابلة لتحديثات هذا التطبيق الأشهر في العالم والخاص بالمراسلة المجانية وإرسال وتحميل الملفات المختلفة وإنشاء المجموعات وغيرها من الاستخدامات المهمة.

تطبيق واتسآب يحظر هواتف آيفون وأندرويد

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن تطبيق واتسآب سيحظر عددًا من الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، وبعض إصدارات آيفون خلال أسابيع، وذلك على النحو التالي:

يبدأ الحظر يوم الإثنين الموافق 1 نوفمبر، أي بعد نحو شهر.

لا بُد لأصحاب الهواتف التي حدّدها WhatsApp من شراء هواتف جديدة للاستفادة من تحديثات التطبيق الدورية.

كما يمكن الإبقاء على التطبيق دون تحديثات وفقدان المميزات التي يعلن عنها كل فترة.

سيتأثر بهذا القرار أكثر من 40 طرازًا من هواتف أندرويد تعمل بأنظمة تشغيل Android 4.1 أو أقل.

وتتأثر هواتف آيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 9 أو إصدار أقدم.

هواتف آيفون وأندرويد المحظورة من واتسآب

وحدّد تطبيق واتسآب هواتف آيفون وأندرويد المحظورة من التحديثات الجديدة، بدءًا من أول شهر نوفمبر المقبل، ليستعد أصحابها إلى شراء هواتف جديدة في حال رغبتهم الاستفادة من مميزات هذا التطبيق، وهي:

هاتف iPhone 4S. وهاتف iPhone 5. وهاتف iPhone 5S. كما سيحظر هاتف iPhone 5C. وهاتف iPhone SE. وآيفون 6S و6S Plus. وهاتف سوني Xperia. وهواتف هواوي Ascend Mate وAscend D2. وتحظر هواتف Galaxy S3 Mini – Trend II -Trend Lite Core -Ace 2 من سامسونج. هواتف وLG Optimus F7 – F5 – L3 II Dual -F7 II – F5 II من إل جي.

أسباب حظر WhatsApp للهواتف القديمة

ويعود حظر WhatsApp للهواتف القديمة، التي تعمل بنظام iOS أو التي تعمل بنظام أندرويد، إلى عددٍ من الأسباب على النحو التالي: