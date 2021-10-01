على واتساب وطريقة وخطوات اخفاء الصور تلقائيا بعد التحديث الجديد

أضاف تطبيق واتساب عدة مزايا مؤخرا جعلت الكثير من مستخدمي التطبيق وعشاقه أن يسعدوا بهذه المزايا الجديدة، والتي تجعله دائما بعد كل تحديث أن يكون التطبيق في المقدمة بين التطبيقات الأخرى، واليوم نكتب عن خاصية اخفاء الصور تلقائيا على واتساب، و للتمكن من تشغيل خاصية اخفاء الصور تلقائيا في واتساب يجب على مستخدم التطبيق أن يكون لديه النسخة الأخيرة من تطبيق واتس اب على الهاتف الذكي، وتعتبر خدمة اخفاء الصور تلقائيا في واتس آب من أهم الخدمات والخصائص التي تميز التطبيق عن غيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي فلعل الكثيرون منّا يرغبون في إرسال بعض الصور والتي يحتاجون بعد فترة قصيرة بحذفها لدى المرسل والمرسل إليه خوفًا من وقوع الصور في أيدي المخترقين من الهاكرز وغيرهم من المتطفلين، ولهذا فقد عمل واتس اب في تحديثه الأخير على إطلاق خاصية اخفاء الصور تلقائيا بعد بعد طول انتظار من مستخدمي تطبيق واتساب، حيث يتمكن الأفراد من تحديث خدمة اخفاء الصور تلقائيا بسهولة باتباع خطوات بسيطة.

طريقة اخفاء الصور تلقائيا في واتس اب

لإخفاء الصور تلقائيا عليك بإتباع الخطوات التالية:

للتحديث للنسخة الأخيرة من واتساب يتم فتح متجر جوجل بلاي لاجهزة الاندرويد او أب ستور للايفون والضغط على تحديث. يتم فتح المحادثة التي تريد إرسال عبرها صورة أو مقطع فيديو وترغب في حذفها تلقائيًا. انقر على زر الإرفاق والذي يأتي على شكل دبوس مشبك الموجود في يمين الصندوق الخاص بالنص. اضغط على أيقونة الكاميرا او انقر على المعرض gallery. ثم اختار الصورة. في أسفل الصورة على يمين النص الخاص بالتعليق على الصورة أنقر على أيقونة مكتوب عليها رقم 1 يتم إرسال الصورة أو مقطع الفيديو من خلال النقر على السهم الموجود في أسفل يمين الشاشة. بعد الإرسال تظهر للمرسل إليه رسالة تُفسد بعرض الصورة أو الفيديو لمرة واحدة.

تحديثات WhatsApp Mobile 2021

حيث اضاف واتس اب بعض الإعدادات والمزايا المختلفة الجديدة التي تمنح المستخدمين المزيد من القدرة على التحكم في الرسائل، ومن أبرز التحديثات:

تغيير الرقم على واتس اب. إخفاء آخر ظهور لجهة اتصال محددة. اخفاء الدردشة. قراءة الرسائل دون إظهار العلامات الزرقاء. بث رسائل واتساب. وضع إشارة مرجعية على رسائل واتس اب.

خطوات تغيير الرقم على واتس اب بدون كود:

يتم تغيير رقم واتس اب بدون كود عبر إتباع الخطوات التالية: